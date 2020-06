Pobierz program

Ara Fell: Enhanced Edition to komputerowa gra fabularna (RPG), w której znajdziemy również elementy znane z klasycznych przygodówek oraz produkcji należących do gatunku visual novel.

Otwarty świat

Ara Fell: Enhanced Edition oddaje do dyspozycji wielkie obszary, które możemy swobodnie eksplorować. Będziemy nie tylko chodzić i biegać, ale także skakać, czołgać się, a nawet latać i pływać. Wszystko po to, by odkrywać kolejne niuanse fabularne, rozwiązywać zagadki natury logicznej i zebrać ukryte skarby.

Różnorodni bohaterowie

Każda postać związana z głównym wątkiem fabularnym w Ara Fell: Enhanced Edition jest unikatowa. Ma swoją przeszłość, własne cele i pragnienia. Najważniejsza jest jednak motywacja, dzięki której napotkani przez nas bohaterowie zdecydują się dołączyć do zespołu odpowiedzialnego za poszukiwanie Lity.

Taktyczna walka

Ara Fell: Enhanced Edition wymaga dobrania odpowiedniego wyposażenia. Starcia są dość wymagające, dlatego też w toku rozgrywki sukcesywnie odblokowujemy nowe elementy wyposażenia i zdolności, co pozwala nam rozprawić się z potężniejszymi wrogami. Mnogość opcji sprawia, że nic nie stoi na przeszkodzie, by łatwo i szybko dostosować styl rozgrywki do własnych upodobań.

Oprawa wizualna

Celem twórców gry Ara Fell: Enhanced Edition było umiejętne połączenie starego z nowym. W opisywanym tytule obecne są unikatowe rozwiązania w mechanice rozgrywki, a jednym z elementów, który nawiązuje do klasyków jest dwuwymiarowa, pixel-artowa grafika.

Najważniejsze cechy:

dwuwymiarowa gra RPG

wielki, otwarty świat

różnorodne postacie

elastyczny system rozwoju

zabawa na kilkadziesiąt godzin

pixel-artowa grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Ara Fell: Enhanced Edition: