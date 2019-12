P​obierz program

Arclab MailList Controller to podstawowa i zarazem bezpłatna edycja narzędzia przeznaczonego do wysyłania spersonalizowanych wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie. Jego funkcjonalność docenią z pewnością osoby, które podczas swojej pracy wysyłają różnego rodzaju newslettery, kampanie reklamowe, ogłoszenia itp.