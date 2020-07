Pobierz pr​ogram

Arena 3.5.1 to darmowy program do gry, analizy rozgrywanych partii szachowych oraz testowania szachowych silników. Poza rozmaitą ilością opcji oraz możliwością podłączenia do programu różnych sprzętów, w Arena będzie można połączyć się z serwerem przez sieć i grać z realnym przeciwnikiem.