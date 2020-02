23.05.2016 00:24 • Recenzja do wersji 2.4.0

Jeden wielu dostępnych na rynku programów do łączenia się z sieciami p2p. Program ma prosty i przejrzysty interfejs, gdzie nawę laik komputerowy może szybko się obeznać. Program oprócz łączenia się ze swoją siecią p2p umożliwią pracę z torentami, co bardzo rozszerza bazę dostępnych zasobów. Kilkakrotnie dzięki temu programowi udało mi się odnaleźć starsze wersje programów, gdy miałem problem z odnalezieniem na stronach WWW.



Program potrafi wykorzystać pełną prędkość naszego łącza, jednakże ma możliwość ustawienia limitu jaki chcemy przyznać programowi. Dzięki funkcji autostartu raz ustawione pobieranie możemy pozostawić na dowolnie długi czas i program sam pobierze bez problemu wymagane zasoby.



przypominam jednak jest jest to program typy p2p, a więc i my jesteśmy zobowiązani do udostępniania naszych zasobów innym użytkownikom. Program ten umożliwia jednak wyłączenie funkcji udostępniania (wystarczy ustawić limit wysyłania na 0), co nie jest zbyt popularną opcją w programach tego typu. Kolejny program, który używam od wielu lat i polecam innym użytkownikom.