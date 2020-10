Po​bierz program

Art Strip Poker to gra karciana, w której gracz będzie mógł rozegrać partie rozbieranego pokera z sześcioma atrakcyjnymi przeciwniczkami, których ubrania są... jedynie namalowane. Za każdą wygraną, dziewczyna będzie zdejmować z siebie kolejną warstwę, zakrywającego ciało “materiału”.

Rozgrywka

Produkcji studia Torquemada Games zdecydowanie nie można zarzucić, że jest banałem w swoim gatunku. Wszystkie części garderoby modelek zostały namalowane przez prawdziwych, uzdolnionych artystów. Stworzyło to tak dobrą iluzję, że na pierwszy rzut oka można tego wcale nie zauważyć.

Gracz będzie mógł spróbować swoich sił w klasycznym, dobieranym pięciokartowym pokerze. Na bardzo czytelnym doku wyświetlane są karty, które posiada gracz oraz ikony określające następny możliwy ruch: wymiana kart, licytacja, blef i sprawdzenie. Mimo, iż na ekranie widać wygrywane kwoty pieniężne, to jednak nie to będzie celem. Za każdą wygraną, gracz będzie nagradzany widokiem coraz to skąpiej ubranej dziewczyny.

Przeciwniczek w Art Strip Poker jest sześć i od gracza zależy, z którą z nich zagra. Każda prezentuje inny poziom trudności, jedna będzie nieśmiałą amatorką, inna znowu doświadczoną zawodniczką. Zadbano nawet o takie elementy, jak żywe reakcje modelek na to, jak idzie im dana partia.

Twórcy postarali się o to, aby gra nie epatowała tanią i wulgarną pornografią, a widoczne w czasie rozgrywki filmy zostały nakręcone ze smakiem i przyjemną dla oka estetyką.

Uwaga

Należy zaznaczyć, że gra Art Strip Poker przeznaczona jest wyłącznie dla dorosłych odbiorców ze względu na występującą w produkcji nagość oraz treści nieodpowiednie dla osób poniżej osiemnastego roku życia.