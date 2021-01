Pobierz program

Art of Illusion to oferujący olbrzymią funkcjonalność, darmowe narzędzie do tworzenia i edycji grafiki 3D, które rozwijane jest nieprzerwanie od 2000 roku.

Możliwości to zajmujące jakieś 12 MB narzędzie ma naprawdę spore – od modelowania obiektów z brył i siatek za pomocą wszelkiego rodzaju przekształceń, przez ustawianie oświetlenia, kamer, definiowanie tekstur i ich atrybutów, wykorzystanie materiałów zarówno jednolitych jak i proceduralnych, po rendering (tak realistyczny jak i stylizowany) i ray tracing. Uzupełnieniem tego wszystkiego jest kilkadziesiąt wtyczek i kilkaset skryptów dostępnych do pobrania przez wbudowanego menedżera.

Interfejs programu jest przejrzysty i zrozumiały, nawet dla laika w kwestii 3D – na pewno wydaje się przyjaźniejszy od tego z Blendera - lecz mimo wszystko nie opanujemy programu bez zapoznania się z dokumentacją i tutorialami. Co ciekawe Art of Illusion okazało się narzędziem całkiem zdatnym także do projektowania obiektów do druku 3D – sporo na ten temat można znaleźć na stronach projektu RepRap.

