Aseprite 1.2.24

Aseprite to rozwijane od wielu lat i na pierwszy rzut oka bardzo proste, ale oferujące duże możliwości narzędzie przeznaczone głównie do tworzenia animacji do gier zgodnie ze stylem pixel art. Umożliwia ono również tworzenie standardowych, statycznych obrazów, jednak wydaje się to nieco utrudnione.

Aplikacja dysponuje bardzo prostym oraz aestetycznym interfejsem graficznym, który wykonany został zgodnie z techniką pixel art i który kojarzony może być przez starszych użytkowników z pierwszymi systemami operacyjnymi posiadającymi graficzny interfejs użytkownika. Pomimo to dysponuje on zestawem narzędzi i funkcji, których nie powstydziło by się wiele bardziej rozbudowanych programów graficznych.

W obrębie Aseprite znajdziemy m.in. mechanizm kart, pozwalających na jednoczesną pracę z wieloma obrazami, opcje umożliwiające wygodne manipulowanie paletą barw oraz rozmiaru naszego projektu czy funkcje warstw, z pomocą których możliwe jest tworzenie bardziej rozbudowanych obrazów złożonych z wielu niezależnych od siebie obiektów.

Narzędzie Aseprite wydane zostało dla systemów Windows oraz Mac OS. Rozpowszechniane jest ono w formie przenośnej (tzw. portable) niewymagającej instalacji - aplikacja gotowa jest do działania tuż po pobraniu.