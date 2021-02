Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Ashampoo Anti-Virus to oprogramowanie do zabezpieczania komputera i przechowywanych w nim danych przed szkodliwymi komponentami.

Ashampoo Anti-Virus wyposażony został w dwa silniki skanujące (Bitdefender oraz Emsisoft), pozwalające kompleksowo chronić komputer przed wirusami, trojanami, robakami, komponentami malware i rootkit, botami, a także składnikami reklamowymi oraz wykradającymi poufne informacje. Poza funkcjami skanowania na żądanie, mogącymi objąć swoim zadaniem cały system, obszar systemowy oraz lokalizacje wskazane przez użytkownika oprogramowanie oferuje również działający automatycznie w tle skaner dostępu, którego zadaniem jest kontrola potencjalnie zainfekowanych plików podczas zapisywania, kopiowania itp.

Ponadto w ręce użytkownika trafiają moduły (składające się na mechanizm ochrony w czasie rzeczywistym) do wyszukiwania ukrytych procesów i plików, monitorowania wpisów dodawanych w autostarcie oraz instalacji składników LSP/BHO i zmian w pliku hosts. Na tym jednak możliwości Ashampoo Anti-Virus się nie kończą. Do dyspozycji użytkownika oddano zestaw kilku przydatnych narzędzi, które pozwalają dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo poufnych danych i prywatność. Znajdziemy wśród nich funkcję do bezpowrotnego kasowania plików, usuwania plików z pamięci podręcznej przeglądarki, ciasteczek i historii odwiedzanych stron internetowych, skanowania dysków NTFS w poszukiwaniu niewidocznych z poziomu Eksploratora Windows strumieni, a także przeglądania i zatrzymywania wybranych procesów.

Nie zabrakło również mechanizmu kwarantanny, w której przechowywane są zawirusowane pliki, automatycznych aktualizacji - zarówno samego programu, jak również sygnatur wirusów, i opcji harmonogramu zadań, pozwalającej zaplanować m.in. cykliczne skanowanie systemu.