Ashampoo Backup Pro to zaawansowany, oferujący liczne opcje program służący wykonywaniu kopii zapasowych danych.

Użytkownik ma do dyspozycji różne rodzaje kopii przyrostowej, może także dostosować do swoich potrzeb okres, w jakim mają być przechowywane dane oraz wybrać ich format. Do dyspozycji użytkownika zostaje oczywiście także oddany harmonogram, który pozwoli ustalić kiedy dokładnie i z jaką częstotliwością mają być tworzone.

Kopie mogą przechowywane oczywiście lokalnie, ale także na dyskach sieciowych czy nośnikach wymiennych. Nie zabrakło także integracji z popularnymi usługami chmurowymi, jak Dropbox, Dysk Google czy OneDrive. Swoje dane można ponadto zabezpieczyć dzięki szyfrowaniu AES-256.

Program pozwala na tworzenie kopii zapasowych plików, folderów, partycji i całych dysków twardych. Możliwe jest także zabezpieczenie danych na dyskach sieciowych, nośnikach wymiennych oraz informacji zbieranych przez najpopularniejsze przeglądarki czy klienta poczty Outlook i Thunderbird.

Uwaga!

Wersja próbna pozwala na bezpłatne korzystanie z programu przez 10 dni. Ten okres można jednak wydłużyć do 40 dzięki komunikatowi wyświetlanemu podczas uruchamia się programu. Po przejściu na stronę producenta wystarczy zweryfikować instalację za pomocą adresu e-mail.