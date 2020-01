Pobierz pr​ogram

Ashampoo Burning Studio 2019 to specjalna, bezpłatna wersja aplikacji, którą producent przygotował specjalnie dla naszych Czytelników. Program przeznaczony jest do nagrywania wielu rodzajów płyt CD/DVD/Blu-ray.

Program oferuje takie funkcje jak tworzenie kopii zapasowych danych do jednej lub kilku płyt CD, DVD lub Blu-ray, kasowanie nośników wielokrotnego zapisu (CD-RW, DVD-RW), zgrywanie muzyki z płyt CD do formatów MP3 lub WMA, nagrywanie filmów do formatów Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD) z opcją automatycznego konwertowania wideo do niezbędnych formatów czy tworzenie pokazu slajdów na nośnikach DVD ze zdjęciami, plikami wideo, tytułami, przejściami i muzyką w tle.

Ashampoo Burning Studio 2019 pozwala także tworzyć i nagrywać obrazy ISO, CUE/BIN oraz pracować w oparciu o własny format zapisu danych - ASHDISC. Dodatkowo autorzy wyposażyli program w moduł odpowiedzialny za tworzenie i drukowanie etykiet (na papierze lub bezpośrednio na płycie wykorzystując technologię LightScribe) oraz opcję tworzenia i przywracania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym z możliwością ich szyfrowania i kompresowania.

Obsługa programu jest bardzo prosta i ogranicza się w większości do wskazania danych (pliki, foldery), które mają zostać nagrane na nośnik przenośny.

