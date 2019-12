05.02.2017 10:19 • Recenzja do wersji 18.0.3

Ashampoo Burning Studio, znany i popularny program do wypalania płyt. Prócz tego zawiera edytor do projektowania okładek płyt, generator pokazów zdjęć, moduł do edycji wideo i nie tylko. Program jest banalnie prosty w obsłudze, każdy się w nim odnajdzie, jest oczywiście po polsku. Stabilny i szybki program do nagrywania płyt.