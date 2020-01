27.12.2014 07:26 • Recenzja do wersji 1.14.5

Program posiada to co cenię czyli minimalistyczny (w porównaniu do pokrewnych aplikacji producenta) interfejs i funkcjonalność.

Nacisk na to by robił co do nie go należy jest słuszniejszy od ubierania go w wypasiony interfejs dla cieszenia oczu i pożerania zasobów.

Szybko startuje, jako jedyny z produktów Ashampoo, których używałem do tej pory nie wymaga

rejestracji na stronie (można się uprzeć i to zrobić oczywiście) tylko działa od razu.

Wykonuje wszystkie najpotrzebniejsze funkcje jeśli idzie o dane, kopie bezpieczeństwa, obsługę obrazów płyt i mediów. Współpracuje z potężną listą nagrywarek.