Ashampoo Music Studio to narzędzie, umożliwiające kompleksowe zarządzanie multimediami w systemie Windows. Z jego pomocą zgramy z płyt audio ulubione piosenki, dokonamy podstawowej obróbki dźwięku, stworzymy okładki dla naszych krążków lub zmiksujemy ze sobą wskazane utwory.

Podobnie jak w przypadku pozostałych produktów firmy Ashampoo program ten oferuje miły dla oka interfejs graficzny, w którym poszczególne funkcje dostępne są z poziomu specjalnych modułów. Znajdziemy wśród nich takie, które pozwolą nam szybko i wygodnie zapisać na lokalnym dysku pliki MP3 z ścieżką dźwiękową płyty Audio CD, wypalić na nośniku kompilacje z muzyką w formacie MP3, WMA lub różnymi innymi, zarejestrować dźwięk przy użyciu mikrofonu lub każdego urządzenia podłączonego do komputera przez port line-in, modyfikować i konwertować muzykę, a także miksować ze sobą wiele utworów oraz zgrywać ścieżkę dźwiękową z filmów.

Ashampoo Music Studio wyposażony został dodatkowo w narzędzie do organizacji multimediów z funkcją automatycznego przenoszenia plików i zmiany ich nazw, a także kreowania okładek dla naszych ulubionych albumów. W przypadku tego ostatniego do dyspozycji użytkownika pozostaje wiele różnych formatów okładek. Możliwe jest również definiowanie własnych rozmiarów okładek, formatów papieru do ich wydruku itp.