Ashampoo Office to komputerowy pakiet biurowy, który ma stanowić tańszą alternatywę dla oprogramowania Microsoft Office. Pakiet oferuje rozbudowany procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, a także aplikację do tworzenia prezentacji. Producent chwali się nie tylko wysoką szybkością działania i intuicyjnym interfejsem, ale również pełną kompatybilnością z Microsoft Office od wersji 6.0 aż do Office 2016.

Aplikacja przez kilka lat nie była aktualizowana, teraz powraca z zupełnie nowymi, znacznie rozszerzonymi możliwościami. Wykorzystać ją można zarówno do zastosowań szkolnych i domowych, jak i w przypadku firmy. Pakiet jest kompatybilny z popularnymi wersjami systemu Windows, nie wymaga zmiany przyzwyczajeń, umożliwia ponadto pracę z dokumentami utworzonymi w zupełnie innych aplikacjach. W skład Ashampoo Office 2018 wchodzą:

TextMaker

To rozbudowany procesor tekstu, w którym stworzymy zarówno CV, pracę naukową, jak i pocztówki czy newslettery. Edytor pozwala na używanie zarówno podstawowych, jak i rozbudowanych opcji formatowania tekstu. Do dokumentów można dodawać tabele, grafiki, listy, a także nagłówki. Zapanowanie nad wyglądem rozbudowanych plików umożliwia system stylów, a także podgląd zmian formatowania na żywo. Zaletą jest także opcja sprawdzania pisowni i gramatyki. Program pozwala na eksport do PDF i EPUB, dodatkową zaletą jego obsługa wersjonowania dokumentów i przywracania wcześniejszej wersji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

PlanMaker

Wbrew nazwie, głównym zadaniem tej aplikacji nie jest tworzenie planów. PlanMaker to program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, pozwalający na wykorzystanie ponad 350 różnych funkcji obliczeniowych. Aplikacja umożliwia wykorzystanie 80 różnych typów wykresów, wykorzystywanie formatowania warunkowego w komórkach, a także stosowanie tabel przestawnych (pivot). Pracę z danymi ułatwia sortowanie do 64 kolumn, kolorowe zakładki w arkuszach, a także skalowanie wydruków do określonej ilości stron. PlanMaker umożliwia edycję plików utworzonych za pomocą Excela.

Presentations

Program do tworzenia najróżniejszych prezentacji. W jego bazie znajdziemy wiele gotowych szablonów, oprócz tego wykorzystać można już istnieją pliki PPT i PPTX, także te chronione hasłami. Aplikacja umożliwia wykorzystanie slajdów, dźwięków, zewnętrznych materiałów wideo, stosowanie animacji i przejść, a także przycinanie grafiki. W razie potrzeby prezentacje mogą zawierać także wykresy, a aplikacja automatycznie zapisuje wszystkie wersje dokumentu, umożliwiając powrót do poprzednich.

Producent oferuje darmową, 30-dniową wersję próbną Ashampoo Office 2016. Aby korzystać z pakietu po zakończeniu okresu testowego, użytkownik musi zakupić licencję. Programy są dostępne w kilku wersjach językowych (m.in. angielskiej).