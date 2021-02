23.12.2013 20:56 • Recenzja do wersji 7.0.1

Na wstępie w swojej subiektywnej recenzji chciałbym zaznaczyć, iż pod (-) mam na myśli edycje filmów w takim zakresie, jakim oferują go programy do edycji filmów.

Jeżeli zajmujesz się tworzeniem filmów szkoleniowych (Tutorial’i), możesz zainteresować się produktem od Ashampoo. Snap 7 jest już kolejną odsłoną znanej serii programu do przechwytywania obrazu z ekranu, idealnie nadającego się właśnie do tworzenia filmów szkoleniowych czy na przykład nagrywania „operacji” wykonywanych na komputerze aby utrwalić jakiś błąd w programie lub systemie jeżeli masz taką potrzebę.

Snap 7 oferuje to samo, co jego poprzednicy, jak i kilka nowych funkcji znaczące zmiany widać w panelu edycji zrzutów ekranu, który obecnie daje większe pole manewru niż jego poprzednicy, choćby wersja, 5 której używałem do tej pory.

Zaznaczyć trzeba, że nie jest to program do nagrywania Gier i nie jest on stworzony do tego celu, są inne lepsze programy do rejestracji gier, choć w niektórych przypadkach Snap 7 też sobie poradzi.

Najważniejszą zmianą w Snap 7 jest możliwość eksportu zrzutów ekranu do formatów PSD i JXR z obsługą warstw, co przyda się osobą tworzące poradniki step by step w formie pdf, (do którego też możemy eksportować materiały) jak i wysyłanie zrealizowanego materiału na dyski wirtualne takie jak Drupbox, skydrive i dysk googla.

Czy polecam Snap7 ? program na pewno jest wart uwagi i zakupu przez osoby zajmujące się szkoleniami, pozwala w prosty i przyjazny sposób stworzyć dobrą instrukcje obsługi programów. Nowa wersja Snap 7 jest zoptymalizowana, więc działa też znacznie lepiej od swoich poprzedników.

Jedyny minus programu jest taki, że przy nagraniach działań na ekranie, gdy chcemy połączyć to z innymi nagraniami czy zdjęciami, Snap 7 nie daje nam takich możliwości i trzeba korzystać z produktów innych producentów. Mimo wszystko program godny uwagi.