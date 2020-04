04.12.2016 14:11 • Recenzja do wersji 2017 6.00.14

Zainstalowałem, przetestowałem i jestem rozczarowany. Ogólnie program to jeden wielki kombajn, nie tylko do odinstalowywania oprogramowania ale także odzyskiwania skasowanych plików, zarządzania centrum akcji czy konserwacji systemu.



Mimo że program darmowy to już na stracie trzeba podać adres email aby uzyskać klucz, ponadto wyświetla się monit o dostępnej wersji płatnej. Co do samego działania: program trochę długo się ładuje, działa dobrze ale tak naprawdę dokładnie kasuje tylko te programy które zostały zainstalowane za pomocą tego programu jako "instalacja zarejestrowana". W każdym innym przypadku odinstalowywanie przebiega w klasyczny sposób czyli bez dostępu do informacji o plikach, katalogach i wpisach do rejestru. Liczyłem że dokładnie odinstaluje niepotrzebne oprogramowanie a tu psikus.



Podsumowując: aby dokładnie kasować wszystkie programy i utworzone katalogi czy wykorzystywane pliki trzeba wyrobić sobie nawyk instalowania każdego nowego oprogramowania przy użyciu Ashampoo UnInstaller. Brakuje mi tu skojarzeń plików tak aby program sam się uruchamiał przy rozpoczęciu jakiejś instalacji - nie widzę tego w opcjach. Poza tym samo instalowanie czy kasowanie wyświetla zdecydowanie za dużo dodatkowych okienek.