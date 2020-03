25.09.2018 19:56 • Recenzja do wersji 16.00.20

Ashampoo Win Optimizer to program, który używam od wielu lat, może i 10. Win Optimizer ma wszystko o czym Redakcja Dobrych Programów pisze. Potwierdzam, jest niezwykle prosty, a przy tym przyjazny dla użytkownika. Nie robi błędów!!!. Jest rzeczywiście pomocny. Zasłużone 5 gwiazdek.

Aktualny Ashampoo Win Optimizer 16 ma następujące funkcje:

a. sprzątanie systemu,

b. poprawę wydajności,

c. ustawienia Windows,

d. analizę systemu,

e. narzędzia plikowe,

f. narzędzia administracyjne.

Można wybrać automatyczną optymalizację:

-Auto-Clean, czyli czyszczenie śladów zaraz po zamknięciu programu albo przeglądarki, a także plików tymczasowych

-Live-Tuner, chodzi tu o przyspieszanie uruchamiania programów, zamka otwarte procesy, dostosowuje ich priorytety

-Game-Booster, zamyka niepotrzebne do grania procesy i programy, a jak skończy się grać uruchamia je ponownie.

Win Optimizer przed usunięciem tzw. śmieci, wykonuje ich kopie i dzięki temu użytkownik może wrócić do tego co skasował, a co wydaje mu się, że element skasowany był korzystniejszy dla jego komputera. Ja się z takim czymś nie spotkałem. Rzecz zakwalifikowana przez Win Optimizer do skasowania, czy też do usunięcia, to autentyczny śmieć. Dzięki usuwaniu śmieci komputer zyskuje na wigorze, zyskuje na pamięci. Po zainstalowaniu Win Optimizer`a, po jego pierwszym uruchomieniu widać jak komputer był zamulony. Wprost trudno uwierzyć.

Tu i ówdzie widzę pretensję do tłumacza. Uważam, że są to żale wydumane, niesprawiedliwe. Mam kupionych wiele programów Ashampoo i w żadnym nie znalazłem przekłamań. Polszczyzana tłumacza jest bardzo dobra, słownictwo bez zastrzeżeń, wszystkie zdania mają podmiot i orzeczenie, tłumaczenie logiczne bez błędów.

Mam trochę żal, że klikając w górnym prawym rogu na "?" czyli "Pomoc" znajduję wszystko w języku "niepolskim" choć program zainstalowałem z językiem polskim. To dotyczy wszystkich programów: Ashampoo Burning Studio 19, Driver Updater, Music Studio 7, Moovie Studio Pro 2, Video Converter itd.

Na usprawiedliwienie podam przykład instrukcji obsługi "polskiego produktu". Niedawno, będąc w Niemczech, kupiłem bardzo dobry czajnik Philips (Made in Poland) o mocy 2,5 kW. Znalazłem w czajniku multijęzykową Instrukcję obsługi, napisaną bodaj w 10 językach. Języka polskiego nie znalazłem!. Producent dołączył jedna płachtę z Instrukcją w tych 10 językach. O języku polskim jakby zapomniał!. A może u Polskiego Philips`a są dwa typy czajników, jeden na świat, a inny na nasz rynek wewnętrzny?.



Ważna uwaga o Ashampoo!. Mimo braku języka polskiego o czym było powyżej. Zawsze gdy miałem kłopot w większości wynikający z mojego niewprawnego posługiwania się jakimś programem, gdy zwróciłem się z prośbą o wsparcie do Pomocy Technicznej Ashampoo uzyskiwałem dokładne wskazówki jak postępować i to bardzo szybko.