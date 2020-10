Pobi​erz program

Ashampoo ZIP Pro to aplikacja służąca teoretycznie głównie do kompresowania i dekompresowania plików, ale w praktyce jest to coś znacznie bardziej rozbudowanego – producent stworzył pakiet do kompleksowego zarządzania i zabezpieczania plików, który może zostać wykorzystany przy najróżniejszych zastosowaniach.

Interfejs programu przypomina menu start z systemu Windows 8 – zawiera grupy i kafelki poszczególnych opcji, które użytkownik może ustawiać wedle własnego upodobania. Głównym składnikiem Ashampoo ZIP Pro jest moduł do kompresji plików. Pozwala on na obsługę formatów takich jak ZIP, RAR, TAR, CAB oraz 7-Zip. Żadnego problemu nie stanowi zaszyfrowanie danych przy pomocy algorytmu AES i ustalonego przez użytkownika hasła, wybór metody i poziomu kompresji, a także podział archiwum na pliki o określonych wymiarach np. płyty CD lub DVD. Dekompresja obsługuje z kolei aż 40 różnych typów plików, w tym również obrazy płyt ISO. Jeżeli nie chcemy ich wypakowywać, możemy skorzystać z wbudowanego w aplikację menadżera napędów wirtualnych, bo znalazło się miejsce nawet na taką opcję.

Na tym możliwości programu się nie kończą. Pozwala on na tworzenie tzw. skryptów ZIP, których uruchomienie powoduje wykonanie kopii zapasowej określonych plików i zapisanie jej w wybranej lokalizacji. Kopie mogą być kompresowane i szyfrowane. Moduł Encryption Suite pozwala ponadto na zaszyfrowanie dowolnych plików i folderów na dysku z użyciem OpenPGP. Pakiet pozwala na zarządzanie kluczami szyfrującymi, podpisywanie i weryfikowanie plików, a także integrację z pakietem Office i dokumentami PDF. Z jego poziomu wygenerować można klucze RSA (nawet 8192-bitowe), ElGamal i ECDH, a także wyeksportować je na serwery przechowujące klucze publiczne.

Jeżeli dla kogoś to wszystko to zbyt mało, to warto wspomnieć, że Ashampoo ZIP Pro pozwala także na naprawianie plików i archiwów, konwertowanie ich pomiędzy różnymi formatami, a także na integrację z chmurami internetowymi – możliwe jest nawiązywanie połączenia z Azure, Amazon S3, Dropboksem, Google Drive, OneDrive i Box w celu zarówno przeglądania i transferu danych, jak i wykorzystania tego typu lokalizacji do zapisywania kopii zapasowych. Program jest dostępny w pełnej, polskiej wersji językowej.

Producent udostępnia również ograniczoną, ale darmową edycję aplikacji Ashampoo ZIP Free.