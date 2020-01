Pobierz p​rogram

AskAdmin to niewielkich rozmiarów narzędzie, pozwalające ograniczać dostęp do wybranych programów i gier zainstalowanych na komputerze. Dzięki niemu łatwo i wygodnie zablokujemy możliwość uruchomienia dowolnej wskazanej aplikacji.

Narzędzie charakteryzuje się bardzo prostą i nieskomplikowaną obsługą, dając nawet początkującemu użytkownikowi możliwość blokowania dostępu do dowolnej aplikacji lub gry, która zainstalowana została wcześniej w systemie. Wystarczy, że wczytamy na listę w głównym oknie AskAdmin wybrany składnik i od tego momentu nie będzie już możliwe jego uruchomienie. Aby przywrócić użytkownikom dostęp do oprogramowania należy usnąć go z wspomnianej listy.

AskAdmin nie wymaga instalacji w systemie operacyjnym i uruchomiony może zostać tuż po pobraniu. Stanowi ono doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałby ograniczyć swoim pociechom dostęp do nieodpowiednich dla nich programów. Co istotne, raz stworzona lista zablokowanych aplikacji i gier może być zapisana na dysku, a następnie importowana w dowolnym czasie.

Wersja komercyjna narzędzia (wymagana rejestracja i zakup licencji) pozwala nie tyle całkowicie blokować dostęp do oprogramowania, co również dodatkowo ustalać hasła, których podanie umożliwi jego uruchomienie.