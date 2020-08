Pobierz program

Astroneer to przygodowa gra akcji w otwartym świecie, która może spodobać się fanom kultowego Minecrafta, choć – rzecz jasna – nie zdobyła takiej popularności, jak kultowe dzieło studia Mojang.

O co tu chodzi?

Astroneer nie kładzie wielkiego nacisku na aspekty fabularne, skupiając się głównie na eksploracji, lecz warto wiedzieć, że akcja toczy się w XXV wieku. Trwa Era Międzygalaktycznych odkryć, a my – jako jeden z tytułowych odkrywców – odwiedzamy rozmaite lokacje, by poznać skrywane przez nie tajemnice. Możemy zdecydować się na samotne wyprawy lub też zagrać w trybie multiplayer przeznaczonym dla maksymalnie czterech graczy.

Astroneer zawiera wiele przydatnych narzędzi umożliwiających chociażby modyfikowanie terenu. Niekiedy możemy po prostu tworzyć kratery lub wprost przeciwnie – wielkie góry, a czasem wymagane jest to do zaliczenia określonych misji. Na tym jednak nie koniec, bo ogółem gra została skonstruowana tak, by odbiorcy mogli wykazać się kreatywnością. Ogromna swoboda działania sprawia, że sami decydujemy, czym zajmujemy się w danej chwili.

Warto zagrać więcej niż raz!

Astronner oddaje do dyspozycji proceduralnie generowane obszary, co skutecznie zachęca do przeprowadzania rozmaitych ekspedycji. W poszczególnych lokacjach znajdziemy bowiem unikatowe przedmioty, a co za tym idzie będziemy mogli stworzyć całkiem nowe rzeczy lub zbudować interesujące konstrukcje. Nic nie stanie również na przeszkodzie, by pozyskane surowce wykorzystać do ulepszenia statku kosmicznego, którym podróżujemy między kolejnymi planetami.

Najważniejsze cechy:

przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby

proceduralnie generowane lokacje w otwartym świecie

rozbudowany samouczek

swoboda działania

tryb dla jednego gracza i multiplayer

trójwymiarowa oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Astroneer: