Asus Flip C436 oficjalnie. Oto sprzęt, który producent nazywa chromebookiem premium

Chromebooki, czyli laptopy z Chrome OS, z założenia miały być możliwie niedrogim sprzętem do zastosowań edukacyjnych i prostszych multimediów. Przez to termin chromebook premium brzmi trochę niczym oksymoron. Asus twierdzi jednak, że taka maszyna może się sprzedać. Poznajcie chromebooka Flip C436, który wyglądem i wykonaniem aspiruje do najwyższej półki.

W istocie rzeczy C436 nie jest żadną rewolucją. Stanowi rozwinięcie ubiegłorocznego C434, od którego jest ponoć szybszy i bardziej dopracowany konstrukcyjnie.

Podobnie jak poprzednik, Asus Flip C436 ma obudowę ze stopu magnezu, tyle że lżejszą i cieńszą. Według danych producenta, jest to najlżejszy i najcieńszy 14-calowy Chromebook na świecie. Cechuje się bowiem masą niespełna 1,09 kg i grubością 13,7 mm, przy ekranie Full HD.

Nabywcy mogą wybierać spośród procesorów Intel Core 10. generacji aż do Core i7

Ponadto, platforma bazowa obejmuje maksymalnie 16 GB RAM i SSD 512 GB, a także łączność bezprzewodową Wi-Fi 6 i Bluetooth 5. Oprócz tego urządzenie wyposażono w czytnik linii papilarnych i funkcję dotyku z obsługą rysika, a całości dopełniają dwa złącza USB-C zgodne ze specyfikacją USB 3.2 Gen 2, co daje przepustowość równą 10 Gb/s.

Wbudowany akumulator, jak podaje Asus, wystarcza na 12 godzin pracy. To 20 proc. więcej niż w przypadku poprzednika, a zarazem na tyle dużo, aby C436 kwalifikował się do programu Intel Project Athena. Przynajmniej w wersji z procesorem Core i7 bądź Core i5.

Asus planuje rozpocząć sprzedaż laptopa w pierwszym lub drugim kwartale 2020 roku

Ceny nie zostały jeszcze ogłoszone, ale pewnym jest, że będą mieścić się w bardzo szerokim zakresie. Najtańsze wersje C434, wyposażone w niskoprądowe Core m3, kosztują w Polsce około 1,8-1,9 tys. zł. Niemniej trudno oczekiwać, aby C436 w wydaniu na przykład z Core i7 kosztował podobnie.