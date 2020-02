Asus X545FA: notebook dla seniorów i tradycjonalistów. Nowy, a trochę jak sprzed 10 lat

Udostępnij:

Firma Asus wprowadziła do oferty nowy model laptopa i jest to o tyle warte odnotowania, iż rzeczony sprzęt stanowi swoiste spotkanie nowoczesności z klasyką. Model X545FA, bo o nim tu mowa, powinien zadowolić osoby poszukujące zamiennika dla kilku, kilkunastoletniego staruszka, które to jednak nie chcą podążać za dzisiejszymi trendami

Asus X545FA ma wymiary 360 x 234 x 23 mm, masę około 1,9 kg i bazuje na 15,6-calowej matrycy o rozdzielczości 1920x1080 lub 1366x768 pikseli, zależnie od wyboru.

Do tego może być wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Core i7 10510U (8 MB cache, 1,8-4,9 GHz) albo Core i5 10210U (6 MB cache, 1,6-4,2 GHz), 8 GB pamięci DDR4-2666 i dwa nośniki danych, PCIe oraz SATA. Ma też kartę sieci bezprzewodowej Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 4.1.

Osprzęt obejmuje podświetlaną klawiaturę z blokiem numerycznym, głośniki stereo, kamerkę VGA i czytnik linii papilarnych. Z kolei na panel wejść-wyjść składają się: trzy gniazda USB 3.0, HDMI 2.0, RJ-45, hybrydowe audio i czytnik kart pamięci microSD. Wreszcie, pojemność akumulatora wynosi 32 Wh. Niewiele, ale – jak już wspominałem – jest to urządzenie główne do użytku w domu.

Ale co czyni ten notebook klasycznym? – zapytacie. Po pierwsze, Asus X545FA może poszczycić się czymś, co w dzisiejszych czasach uchodzi już za relikt przeszłości, a mianowicie nagrywarką DVD. Po drugie, producent obiecuje łatwe serwisowanie i konserwację, w tym możliwość rozbudowy pamięci RAM (standardowa jest wlutowana, ale jeden slot SO-DIMM pozostaje wolny) i wymiany akumulatora. Cóż, faktycznie tak, jak to miało miejsce przed laty.

Sprzęt powinien trafić do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni – z systemem Windows 10 Home lub Pro. Ceny poszczególnych konfiguracji wahają się od 2750 do 3550 zł.