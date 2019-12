Asystent CRM 2019 19.12.17

Pobierz program

Asystent CRM to funkcjonalny program klasy CRM do zarządzania danymi kontaktowymi.

Umożliwia drukowanie różnorodnych raportów oraz przeglądanie rozbudowanych statystyk. Wyposażony jest w moduły takie jak: dane kontaktowe, książka korespondencji, planowanie zadań. Asystent CRM pozwala na tworzenie grup kontrahentów, projektowanie własnych tabel do przechowywania dowolnych danych. Kolejne możliwość programu to m.in.: tworzenie wielu baz danych, synchronizacja danych, eksport danych do znanych formatów w tym do arkuszy kalkulacyjnych, możliwość pracy z urządzeń przenośnych USB.

Wybrane możliwości programu