Asystent Gabinet Lekarski 2019 19.12.17

15.02.2016 19:18 • Recenzja do wersji 2015 15.12.16

Z tym programem spotkałem się kilka lat temu podczas wykonywania swoich rutynowych obowiązków w przychodni zdrowia. Jeden z naszych lekarzy przyjmujący prywatnie i państwowo nie tylko u nas, ale i w kilku innych przychodniach zakupił licencje na ten program i poprosił mnie o pomoc w "rozgryzieniu" programu. Po kilku chwilach okazało się, że interfejs jest na tyle prosty i intuicyjny dla lekarza, że po około godzinie zabawy lekarz pracował w nim w miarę swobodnie.



Na pierwszy ogień poszła baza danych pacjentów. Co prawda wprowadzanie takich danych jest żmudną pacą, a dzięki dobremu interfejsowi kilkaset pacjentów można było wprowadzić dość sprawnie. Okazało sie, że program może importować dane z kilkudziesięciu popularnych formatów plików takich jak csv, czy xml, a także tak mało znanych jak wewnętrzne formaty firmy Kamsoft.



Pełna wersja posiada szereg modułów ułatwiających katalogowanie danych diagnostycznych pacjenta takich jak badania laboratoryjne, RTG, USG, gastroskopijne i tak dalej i tak dalej. Pełna lista możliwości wprowadzania danych jest możliwa już w wersji triolowej.



Świetnym modułem jest moduł drukowania recept. Producent zadbał o aktualną bazę danych wszystkich dostępnych w Polsce leków. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana. Wystarczy stały dostęp do Internetu i mamy problem z głowy.



Jednakże nie wszystko w tym programie jest idealne. Niestety program który testowałem miał problem ze współpraca z niektórymi drukarkami. Np nie udało mi się zmusić drukarki HP LaserJet 1320 do poprawnego wydrukowania recepty. Ponadto odniosłem wrażenie, że przy bazie pacjentów powyżej 300 osób program zaczął działać o wiele wolniej.



Sumując jednak - jako informatyk pracujący w służbie zdrowia od szeregu lat zdecydowanie polecam lekarzom korzystanie z tego programu.