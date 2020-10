Asystent Google z trybem dla kierowców. Niektórzy mogą już z niego korzystać

Udostępnij:

System Android oferuje wiele funkcji stworzonych z myślą o kierowcach. Do tej pory brakowało przystosowania Asystenta Google pod jazdę samochodem, choć zapowiedziano go już w 2019 roku. Wygląda jednak na to, że tryb dla kierowców właśnie nadchodzi małymi kroczkami.

Niektórzy użytkownicy telefonów z Androidem otrzymali już właśnie nową funkcjonalność. Nie towarzyszyło temu żadne oficjalne ogłoszenie, a więc być może jest to wyłącznie program testowy.

Nowa funkcja ma działać po wywołaniu jej komendą "Hey Google, jedziemy". Wtedy widok Asystenta ma zmienić się w panel z opcjami i czynnościami związanymi z prowadzeniem auta.

Tryb kierowcy w Asystencie Google, fot. xda developers

Aby skorzystać z trybu dla kierowcy, należy wcześniej w Mapach Google wejść w ustawienia Asystenta Google i zaznaczyć "tryb dla kierowcy" w ustawieniach nawigacji.

Z doniesień xda developers wygląda na to, że funkcjonalność nie jest zależna od posiadanej wersji aplikacji Mapy Google. Tryb kierowcy, według wcześniejszych zapowiedzi Google może zastąpić Android Auto.

Mishaal Rahman z xda developers potwierdził, że otrzymał nową funkcjonalność na telefonach Google Pixel 4, Asus ZenFone 7 Pro oraz LG Velvet.