Asystent Magazyn 2019 19.12.17

02.11.2016 20:56 • Recenzja do wersji 2016 16.7.7

Podczas testowania znalazłem błąd aplikacji polegający na wyświetlaniu nazw zmiennych i ich typów zamiast nazwy kolumny przy imporcie nr seryjnych z pliku ( dla zainteresowanych służę screenem ) - trochę mnie to zniesmaczyło, ale postanowiłem grzecznie zwrócić uwagę firmie na w/w błąd. Pewnie nie pokusiłbym się o ten komentarz, gdyby nie arogancja i traktowanie osoby, która zgłasza błąd jak idioty przez pracownika firmy. Zacytuję odpowiedź : "?W przypadku importu pola te wyświetlane są w ten sposób i nie jest to błąd programu.". Gdybym nie był domorosłym programistą :) pewnie bym w to uwierzył :D Dodam, że licencja dożywotnia kosztuje 319 zł brutto. Szukałem programu Magazynowego do firmy, ale z tego na pewno nie skorzystam :)