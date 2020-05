06.04.2017 10:49

http://prntscr.com/et2fco



Ciekawy jestem jak to będzie wyglądało po 11 kwietnia. Na dzień dzisiejszy , aktualizacja z poziomu Asystenta doprowadziła do tego iż system jest "ślepy". Nic nie widać, nic nie ma , zero opisów jak na ss wyżej. Nie widać nawet w przeglądarkach wpisywanego / wyświetlanego adresu strony.



Nie wiem czy to błąd aktualizacji czy też czegoś jeszcze brakuje.



Na czacie pomocy systemu usłyszałem iż mój sprzęt nie jest kompatybilny z systemem win 10 ... :) Największa bzdura na świecie. Chyba że mimo możliwości aktualizacji nie jest jeszcze ona kompletna.



Na chwilę obecną odradzam aktualizowania systemu. Lepiej poczekać na oficjalne kanały po 11 kwietnia.