Atak hakerski na największe linie lotnicze świata. Wykradziono dane milionów pasażerów

Udostępnij:

Tym razem hakerzy uderzyli w największe linie lotnicze świata. W jaki sposób? Zaatakowali dostawcę usług IT, firmę SITA, która obsługuje 90 proc. branży. Przejęli m.in. dane klientów United Airlines, Lufthansy, Japan Airlines czy Malaysia Airlines.

Firma SITA, obsługująca największe linie lotnicze świata poinformowała, że padła ofiarą ataku hakerskiego, do którego doszło 24 lutego. Cyberprzestępcy włamali się na serwery SITA Passenger Service System (SITA PSS), gdzie przechowywane są dane pasażerów takich linii lotniczych jak: All Nippon Airways, Cathay Pacific, Finnair, Japan Airlines, Jeju Air, Lufthansa, Malaysia Airlines, New Zealand Air, Singapore Airlines i United Airlines.

Hakerzy naruszyli bezpieczeństwo danych pasażerów

Jak wynika z oficjalnego komunikatu, bezpośrednio po naruszeniu bezpieczeństwa wrażliwych informacji, SITA podjęła stosowne kroki, m.in. zabezpieczyła infrastrukturę i skontaktowała się z poszkodowanymi liniami. Prace rozpoczął również zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa SITA, który dokładnie przyjrzy się zdarzeniu. Będzie wspierany przez czołowych ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

"Zdajemy sobie sprawę, że pandemia COVID-19 wzbudziła obawy dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa, a jednocześnie cyberprzestępcy stali się bardziej wyrafinowani i aktywni. To był bardzo wyrafinowany atak" – można przeczytać w oświadczeniu SITA.

Chociaż SITA nie ujawniła, jakie dane zostały przejęte przez cyberprzestępców, niektórzy przewoźnicy wydali własne oświadczenie o naruszeniu. Przykładowo Singapore Airlines podał, że incydent dotyczy około 580 tys. członków programów KrisFlyer i PPS. Przejęto dane dotyczące numeru karty członkowskiej i poziomu, na jakim znajduje się jej użytkownik. Przestępcy nie uzyskali jednak dostępu do "haseł członków KrisFlyer i PPS, informacji o karcie kredytowej i innych danych klientów, takich jak trasy, rezerwacje, bilety, numery paszportów i adresy e-mail, ponieważ SIA nie udostępnia tych informacji innym liniom lotniczym należącym do Star Alliance".

SITA jest głównym dostawcą IT dla największych podmiotów z branży lotniczej. Jak wyjaśnia portal Defence24.pl firma zajmuje się przede wszystkim łącznością na pokładzie samolotów, a także kwestiami związanym z bezpieczeństwem sieci lotnisk, linii lotniczych, czy samych pasażerów. Wśród jej klientów znajdują się firmy należące do sojuszu Star Alliance i OneWorld.