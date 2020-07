Atak na Twitterze i nowe fakty: scam miał się pojawić na 130 kontach

Pojawiają się nowe informacje związane ze środowym atakiem hakerskim na Twitterze, który jest jednym z ciekawszych tego typu zdarzeń w ostatnim czasie. Jak ustalił wcześniej serwis Motherboard, kluczowym etapem ataku mogło być przekupienie jednego z pracowników Twittera i uzyskanie dostępu do wewnętrznych systemów. Teraz dowiadujemy się, jaka miała być skala tego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że chodzi o atak, w efekcie którego na kontach wielu znanych osób pojawiła się wiadomość zachęcająca do wpłaty dowolnej wysokości w bitcoinach, by otrzymać w zamian jej dwukrotność. Fałszywe posty pojawiły się między innymi na Twitterze Billa Gatesa, Elona Muska, Jeffa Bezosa czy Baracka Obamy i jak ustalono, atakującym udało się w ten sposób zarobić ponad 100 tys. dolarów.

Na początku poinfrmowano, że chodzi o kilkanaście zweryfikowanych kont osób publicznych i firm. Twitter poinformował jednak, że celem miało być aż 130 kont, ale ich lista dla dobra śledztwa nie została upubliczniona.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts.