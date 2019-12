Atak sparaliżował uniwersytet. Wszystkie zainfekowane systemy stały na Windowsie

Udostępnij:

Uniwersytet Maastricht w Holandii padł ofiarą ataku ransomware. Uczelnia została całkowicie sparaliżowana i jak czytamy w oficjalnym komunikacie "prawie wszystkie systemy Windows zostały zaatakowane". Aktualnie uniwersytet tymczasowo zamknięto.

24 grudnia Uniwersytet Masstricht poinformował o włamaniu do systemów uczelni. "Problem dotyczy prawie wszystkich systemów Windows, a korzystanie z usług poczty elektronicznej jest szczególnie trudne" - czytamy w jednym z komunikatów. Pracownicy uczelni nie poinformowali, czy atak umożliwił dostęp do wrażliwych danych.

W oświadczeniu z 24 grudnia uniwersytet informuje o trwającym procesie sprawdzania, czy crackerzy uzyskali dostęp do danych naukowych. Natomiast w kolejnych trzech aktualizacjach ewidentnie pominięto te informacje. Tym samym nie wiadomo, jaki był faktyczny skutek ataku.

Nie poinformowano także jaki rodzaj ransomware'u został wykorzystany do ataku przeciwko uczelni. Uniwersytet podaje jedynie, że aktualnie trwają "akcje naprawcze" zespołu IT we współpracy z zewnętrznymi ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa.

Jednocześnie wszystkie systemy zostały odłączone od internetu, a budynki uczelni są niedostępne aż do 2 stycznia 2020 roku. Władze uniwersytetu sądzą, że do 6 stycznia będą w stanie odzyskać pełną sprawność systemów, aby nie przekładać procesu edukacji studentów.

Na Uniwersytecie Maastricht uczy się ponad 16 tysięcy studentów, a uczelnia zatrudnia około 3500 pracowników. Jednym ze słynnych naukowców prowadzącym tam badania jest Mark Post. W latach 2005-2009 pracował nad komórkową hodowlą mięsa, która zaowocowała w 2013 roku przedstawieniem pierwszego prawdziwego produktu. A więc na serwerach uczelni mogło znajdować się wiele danych wartych majątek.