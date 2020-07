Pobierz program

Attack On Titan Tribute to darmowa gra akcji stworzona przez fanów anime o tym samym tytule.

Polowanie na tytanów

Gracz wciela się w jednego ze znanych z serii wojowników - Erena, Levi, Mikasa. Zostajemy wysłani do eksterminacji nadciągających tytanów. Nasze zadanie wydaje się być proste, lecz tak samo jak w anime jest ono piekielnie trudne i niebezpieczne. Tytani są od nas zdecydowanie wolniejsi, ale i potężni i wytrzymali. Zazwyczaj wystarczy jeden ich cios, by nas pokonać a my, jako wojownicy wyposażeni w futurystyczne ostrza na hakach transportowych, musimy je zaatakować w odpowiednie miejsce, zadając ogromne obrażenia.

Zastosowany widok w grze to klasyczne TPP zza pleców postaci. Styl graficzny przypomina chibi, dobrze znany z japońskich gier romantyczno-przygodowych. Mimo iż gra nie miała jeszcze swojej oficjalnej premiery i od wielu lat pozostaje w ciągłej produkcji, to dzisiejsza wersja pozwala na bezproblemowe zagranie.

Mistrz zręczności

Największym problemem w grze jest zastosowany system sterowania i poruszania się postaci. Ta potrafi poruszać się po ziemi, ale staje się wtedy łatwym celem ataku, kilkunastopiętrowego kolosa. By temu zapobiec, nasi wojownicy zostali wyposażeni w specjalne automaty wyrzucające liny z hakiem. Poruszanie się po mapie w ten sposób przypomina taniec człowieka pająka w betonowym lesie wieżowców. Tu jednak jest o wiele szybciej i dynamiczniej, gdyż każdy błąd może nas kosztować życie.

Kluczowe cechy gry: