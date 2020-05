20.10.2015 22:14 • Recenzja do wersji 2.1.1

Stanowczo jest to najlepszy dostępny, a zarazem darmowy program do edycji audio. Bardzo dużym jego plusem jest wieloplatformowość co pozwala uruchamiać go na dowolnym systemie operacyjnym. Do Adobe Audition trochę mu brakuje, ale początkującym i średnio-zaawansowanym użytkownikom z pewnością wystarczy :)