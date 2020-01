Pobierz pro​gram

Audials One to zaawansowany multimedialny kombajn, przeznaczony do wyszukiwania, nagrywania, konwertowania oraz pobierania muzyki i filmów z Internetu. Przy użyciu tego wielofunkcyjnego oprogramowania możemy w łatwy i szybki sposób przechwytywać strumienie audio i wideo, zgrywać zawartość z płyt DVD oraz konwertować pobrane materiały do innych formatów multimedialnych.

Audials One umożliwia odtwarzanie przechwyconych lub pobranych strumieni z Internetu, a także usuwanie zabezpieczeń i organizowanie biblioteki multimediów. Aplikacja wspomaga kolekcjonowanie muzyki na komputerze poprzez pobieranie okładek albumów i tekstów piosenek oraz uzyskiwanie informacji z tagów ID3.

Program służy również do wyszukiwania z sieci - muzyki, filmów, telewizji, podcastów oraz internetowych stacji radiowych. Wystarczy wpisać nazwę zespołu lub wykonawcy, a program automatycznie wyszuka dostępne albumy muzyczne wraz z utworami, które możemy odsłuchać przy użyciu wbudowanego odtwarzacza multimedialnego lub pobrać, zapisując go w odpowiednim formacie na dysku twardym.

Audials One oferuje też możliwość przesyłania kolekcji muzyki i filmów do internetowych usług działających w chmurze (DropBox, OneDrive). Dzięki temu możemy udostępniać nasze materiały multimedialne w sieci lub odtwarzać je korzystając urządzeń mobilnych. Oprócz tego program potrafi konwertować audiobooki oraz wszystkie pobrane pliki multimedialne do innych formatów obsługiwanych przez urządzenia przenośne typu iPod, iPhone itp.