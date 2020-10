AC-4 od Dolby w testach TVP dla DVB-T2 nie jest tajemniczym kodekiem

News zamieszczony tutaj w serwisie, pod którym wymieniłem kilka komentarzy pojawił się kolejnego dnia w wirtualnemedia.pl z podtytułem na bardziej patriotyczną nutę: "Telewizja Polska przy wsparciu Dolby Laboratories rozpoczęła testy pierwszego w Europie całodobowego kanału naziemnego wykorzystującego technologię audio nowej generacji Dolby AC-4, co ma pomóc w przejściu na DVB-T2." W dalszej części tego tekstu można przeczytać wypowiedź dotyczącą tej współpracy z polskim nadawcą:

"- Co pozwala na lepszą jakość dźwięku, łatwą integrację z istniejącą siecią dystrybucji, wysoki stopień rozpowszechnienia Dolby AC-4 w nowoczesnych odbiornikach telewizyjnych, czy w końcu ze względu na wydajność szerokości pasma w czasie zmiany częstotliwości - tłumaczy Javier Foncillas, wiceprezes Dolby Europe ds. współpracy komercyjnej."

Podstawą tej współpracy jest jednak to, co zostało podane 25 marca 2020:

"Zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, Ministerstwo Cyfryzacji miało obowiązek przygotować Krajowy Plan Działań, który wskazuje, jakie działania zostaną podjęte w sprawie udostępnienia pasma 700 MHz w Polsce. Ma ono zostać zwolnione na potrzeby bezprzewodowych usług łączności elektronicznej, co łączy się bezpośrednio z rozwojem sieci tzw. piątej generacji (5G). Umożliwi ona szybszą transmisję danych niż obecnie, jednak warunkiem jej wdrożenia jest zwolnienie pasma 700 MHz, które zajmowane jest przez nadawców cyfrowej telewizji naziemnej."

Nie zaszkodzi w związku z tym rzucić okiem, jaka jest historia Dolby AC-4:

Rozwój rozpoczął się pod koniec 2011, by stworzyć wysokiej jakości format audio, który miał pewne podobieństwo do Dolby TrueHD - przeznaczony do wielu zastosowań, do wykorzystania w usługach przesyłania strumieniowego, przyszłych transmisjach telewizyjnych, a głównie w celu zastąpienia tradycyjnego Dolby AC-3

W grudniu 2014 Dolby Laboratories zatwierdziło go do użytku komercyjnego.

10 marca 2015 Komitet Zaawansowanych Systemów Telewizyjnych ogłosił, że Dolby AC-4 jest jednym z 3 standardów proponowanych dla systemu audio ATSC 3.0.



14 lipca 2015 Dolby ogłosiło, że Sony Visual Products i Vizio będą obsługiwać AC-4, a 14 kwietnia 2016, że Samsung dostarczy telewizory w 2017 r.



Dostępne szczegóły techniczne informują także, iż:

Może mieć do 5.1 kanałów audio.



Dodatkowe kanały audio mogą być zakodowane jako sygnały boczne, co pozwola na dostarczanie dźwięku 7.1. Sygnały boczne mogą również zawierać obiekty audio.

Ma 2 różne narzędzia do kodowania oparte na kanałach z Advanced Joint Channel Coding (A-JCC) używanym do niskich przepływności i Advanced Coupling (A-CPL) używanym do wysokich przepływności.

używanym do niskich przepływności i używanym do wysokich przepływności. A-JCC nie obsługuje sygnałów bocznych i jest ograniczone do dźwięku 5.1-kanałowego, a A-CPL obsługuje sygnały boczne.

Może obsłużyć do 7 obiektów audio z dekoderem rdzeniowym i opcjonalnie dodatkowe obiekty audio z bardziej zaawansowanym dekoderem.

Użycie różnych dekoderów pozwala na obsługę tańszych urządzeń. Jednocześnie pozwala na użycie bardziej zaawansowanych dekoderów dla amplitunerach AV.

Wykorzystuje ulepszony algorytm kodowania dźwięku zmodyfikowanej dyskretnej transformaty kosinusowej (MDCT).

Z udostępnionych informacji wynika również, że AC-4:

Zapewnia 50% redukcję "przepływności" w porównaniu z Dolby Digital Plus.

Podczas testowania dla ATSC 3.0, by uzyskać wymagany wynik audio wystarczało 96 kbit / s dla dźwięku stereo, 192 kbit / s dla 5.1 i 288 kbit / s dla 7.1

Jest rozszerzalny, a podstrumienie audio pozwalają na dodanie nowych funkcji przy zachowaniu zgodności ze starszymi dekoderami.

Wymaga licencji od Dolby Laboratories ze stawką od 0,15 do 1,20 USD w zależności od typu urządzenia i wielkości sprzedaży. Dolby pobiera opłaty tylko za jedną technologię na urządzenie, co oznacza, że AC-4 faktycznie nic nie kosztuje w urządzeniach, które zawierają istniejące technologie Dolby, takie jak Dolby Digital Plus.

Profesjonalna opłata licencyjna wynosi do 50 USD za ośmiokanałowy transkoder.

Planowane jest wykorzystanie AC-4 dla zapewnienia dodatkowych funkcji dla widzów, jak oglądających w innych językach, czy też niepełnosprawnych, ale mają być również dla zaawansowanego przetwarzania i psychoakustyki.

Aż trudno w to uwierzyć, ale stratny kodek audio Dolby AC-3 ma już blisko 30 lat i od tego czasu wiele się zmieniło. Tak rozpoczyna się artykuł w serwisie dhtvpolska.com, który działa również jako hdtv.pl, ale w ich zakładce "o nas" brakuje jakiejkolwiek informacji . Podali jednak w tym artykule na temat AC-4:

"Funkcja przekonuje nasz mózg, że dźwięki docierają z różnych kierunków, tworząc w ten sposób efekt a’la Atmos. Pierwsze myśli odnośnie takiego zastosowania mogą być mocno sceptyczne, jednak sprawdzenie tego w praktyce rozwiewa wątpliwości. Dźwięk faktycznie jest zdecydowanie bardziej otwarty i pochłaniający, choć nie może się równać z prawdziwym mixem Dolby Atmos, to ciężko uwierzyć, że tak otaczający nas dźwięk udało się wyłonić z zaledwie pary głośników telewizyjnych. Aby udowodnić skuteczność działania, podczas prezentacji efekt został wyłączony – z głośników słychać było klasyczne stereo, a następnie ponownie włączony. Dźwięk zdecydowanie wypełnił całe pomieszczenie. Nie da się ukryć, że Dolby AC-4 to imponująca technologia, która wprowadza stratny kodek audio wprost do XXI wieku."

AC-4 to tylko jeden z elementów w pracach z nowymi standardami. Wspominałem o tym już wielokrotnie we wpisach. Dolby ma tutaj szczególną pozycję i jest to kwestia rozpoznawalności tej marki, przez co nieprzypadkowo poświeciłem temu wpis 3 III 2017.

Wiele wskazuje, że prace trwają również w znacznie szerszym gronie WiSA Association i na temat jest mój wpis z 27 III 2020, a np słownik hi-fi w j. pol. podaje:

"WiSA (Wireless Speaker and Audio) to standard bezprzewodowej transmisji sygnału audio opracowany i rozpowszechniany przez WiSA Association. WiSA opracowano z myślą o podniesieniu jakości sygnału, poprawie niezawodności transmisji oraz zwiększeniu możliwości funkcjonalnych w porównaniu ze starszymi systemami bezprzewodowego audio. Głównym zastosowaniem przewidzianym dla WiSA są domowe systemy audio i kina domowego, ale możliwe są też inne podobne aplikacje."

Podsumowanie

Polska współpraca z Dolby nie jest jednoznaczna z tym, że AC-4 stanie się standardem DVB-T2, ale z perspektywy ofert RTV jest tu silny argument. Widać przy tej okazji ułomność ofert ze sprzętem z systemami wbudowanymi. W otwartej strukturze PC zmiana kodeka nie jest trudna, więc producenci telewizorów idą już tym tropem z Androidem. Nadal jest to tylko jeszcze mało zrozumiałe dla funkcji sprzętu hi-fi.