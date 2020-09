Aktywny subwoofer i nowoczesna wiedza w tym zakresie oraz ta z elegancko ilustrowanego magazynu

Natrafiłem w poczekalni na magazyn z tytułem na okładce: "Bas z pudła. Konfrontacja 14 subwooferów aktywnych (500-10 000 zł). W środku jest tekst z podtytułem: "Subwoofer aktywny to nieodłączny element każdego współczesnego systemu AV. Był jednak czas, że tymi specyficznymi głośnikami interesowali się melomani i posiadacze zestawów stereofonicznych. Postanowiliśmy się przyjrzeć, jaką jakość oferują dostępne na rynku konstrukcje i czy są pomiędzy nimi istotne różnice. Pod lupę trafiło 14 modeli z bardzo szerokiego przedziału cenowego. Wnioski są nader interesujące…". Opracowanie tego zajmuje 22 strony magazynu. Na 3 stronach jest szersze wprowadzenie w temat, które uzupełnia 11 jednostronicowych prezentacji, a trzy modela mają obszerniejsze opisy aż 2 stronicowe.

W ofercie prenumeraty tego czasopisma podane jest, że Audio-Video to magazyn entuzjastów dobrego brzmienia i obrazu. Jest ukazującym się od wielu lat miesięcznikiem, którego tematyka – zgodnie z tytułem – jest skupiona wokół zagadnień dotyczących sprzętu audio i wideo. Trzonem każdego numeru są testy różnych urządzeń: sprzętu hi-fi i high-end (m.in. odtwarzaczy, wzmacniaczy, kolumn głośnikowych, słuchawek), zestawów kina domowego, telewizorów czy projektorów. Magazyn ukształtował w Polsce wiedzę o sprzęcie RTV podobnie jak PC Kurier o komputerach. Był jednak od początku ukierunkowany w swojej treści jak Komputer Świat, ale dla odbiorców ze znacznie wyższymi ambicjami. Można go określić, jako przewodnik dla wybranych ofert handlowych, z załączoną stosowanie do tego wiedzą.

Przeglądając pobieżnie ten tekst w przypadkowo znaleziony numerze magazynu zwróciłem uwagę na akapit z wytłuszczonym podtytułem: "Znaczenie procesora AV". Jego lektura tłumaczy częściowo "wymianę" komentarzy pod moim wpisem tutaj w serwisie w sierpniu 2020 r. Ambicją komentatora było, by zabłysnąć w stylu eksperta z ilustrowanego magazynu, ale najprawdopodobniej chwalił się tylko wiedzą z folderów, a nie praktycznym doświadczeniem z kinem domowym. Tego typu folderową wiedzę zauważyłem właśnie w akapicie o procesorze, bo temat został tam ograniczony dla objaśnienia funkcji filtra w prezentowanych produktach. Można tam przeczytać m.in.



Dobry klasy procesor (amplituner), który pozwala użytkownikowi na precyzyjne określenie podziału odtwarzania basu (z dokładnością d0 10-20 Hz) pomiędzy subwoofer, głośniki duże i małe, stanowi nieocenioną pomoc w optymalizacji dynamiki całego systemu odsłuchowego - bez względu na liczbę kanałów (nawet jeśli system jest stereofoniczny). Mając małe monitory z 13-cm głośnikiem nisko-średniotonowym oraz odpowiednio dopasowany subwoofer aktywny, możemy na tyle skutecznie odciążyć je od odtwarzania niskich dźwięków(powyżej 70-90 Hz, że użyteczna dynamika zestawu na wymagających nagraniach wzrośnie np. 10-12 dB.



Zastanawiam się na ile ten opis może być czytelny dla przeciętnego użytkownika, który nie ma praktycznej wiedzy w tym zakresie. Jeszcze bardziej niezrozumiałe stanie się to przy próbie dokładnego wyjaśnienie w czym rzecz. Z tego powodu nigdy nie zakładam, że to co chcę przekazać we wpisach będzie zrozumiałe bez praktycznej wiedzy. Liczę, że zaciekawię jakieś grono osób do sprawdzenia danego tematu w praktyce, a nie próbuję sugerować jakiegoś zakupu. Pozostaje natomiast przyzwyczajenie czytelników do opisów w ofertach handlowych. Pojawiają się komentarze tych, którzy wiedzą najlepiej, chociaż nie są wstanie zrozumieć o co chodzi i tylko widzieli gdzieś coś na ten temat. Generują w ten sposób dezinformację, którą koryguję i przez to oddalam się od celu wpisów, czyli tematów z bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami. Okazuje się, że potrzebne jest wyjaśnienie czegoś tak oczywistego, że archaiczne rozwiązaniami w sprzęcie RTV nie mają możliwości, jak współczesny procesor w PC.

Miliony osób używa od lat PC do odtwarzania muzyki i można go sobie podłączyć do domowego wzmacniacza i głośników. W komputerach przenośnych jest najczęściej tylko wyjście na słuchawki i dla podłączenia sobie subwoofera potrzebny jest "procesor" w sprzęcie RTV. Taki dodatek nie jest już potrzebny ze stacjonarnym PC, gdzie są wyjścia dla dźwięku wielokanałowego. Jeden ma standardowo wbudowany filtr wyodrębniający sygnał z niskimi tonami. Jest to cyfrowy filtr i jego jakość przewyższa analogowe rozwiązania oferowane w ogólnodostępnym sprzęcie RTV, o czym wielokrotnie wspominałem. Zwracam przy takich okazjach uwagę na możliwości dla bardziej wymagających, by skorzystać z oprogramowania, które pozwala precyzyjnie ustawić sygnał dla subwoofera. Pojawiały się pod tym komentarze od tych, którzy nie testowali nawet standardowych możliwości i wypowiadają się w oparciu o to co gdzieś przeczytali na temat sprzętu RTV.

Praktyczne poznanie możliwości subwooferów wydaje się nieco abstrakcyjne. Większość z nich ma już wbudowany filtr analogowy i inwestujący w sprzęt RTV wierzą, że płacą za lepsze rozwiązanie od tego, które mają za darmo w PC. Właściwym myśleniem jest, że subwoofer to inwestycja w lepszy głośnik i wzmacniacz, a wbudowany filtr analogowy dostaje się "za darmo". W testach ofert handlowych RTV można oczywiście porównać je między sobą, ale dobry filtr analogowy jest bardzo drogi i przewyższa cenę większości ofert z subwooferami. "Omijając" tani filtr analogowy możemy wiele zyskać, ale rzadko w pełni, bo nie są udostępniane bezpośrednie wejścia do wzmacniacza, który ma wysterować głośnik niskotonowy.

Audio Pro B2-50 w obudowie 50 l. z 2 elementami 6,5" i elektoniką ACE Bass

Jest przez to wiele wariantów z podłączeniem, a każda podpowiedź w tym zakresie może stać się myląca, jeżeli nie zrozumiemy na czym polega usprawnienie. Zyskać możemy nawet w przypadku, gdy w subwooferze brak bezpośredniego wejścia do wbudowanego wzmacniacza. Cyfrowy filtr w PC wykona wówczas pracę analogowego, który dzięki temu będzie generował znacznie mniej przekłamań sygnału. Subwoofer tylko z jednym wbudowanym wzmacniaczem dla wysterowania jedynie głośnika niskotonowego daje najlepsze możliwości techniczne dla uzyskania optymalnej jakości. Szwedzki producent już w 1978 roku zaprezentował w Chicago takie rozwiązanie z nazwą Audio Pro B2-50. Teraz w folderach handlowych jeden wzmacniacz nie wygląda atrakcyjnie. Większość ofert dla zainteresowanych korzystaniem z subwoofera ma całe grono wzmacniaczy, które mogą być zamontowane w obudowie głośnika niskotonowego. W ofertach z wyższej półki pakiet wzmacniaczy jest natomiast w amplitunerze, gdzie jest zazwyczaj także "procesor AV".

Kolejny akapit w tym tekście, który Audio Wideo opublikowało 15 lat temu rozpoczyna się pytaniem w tytule "Obudowa zamknięta lepsza niż basrefleks?" Odpowiedź zaserwowana została już w pierwszym zdaniu " Niemal całkowita bzdura, przynajmniej jeśli chodzi o subwoofery. Coraz więcej współczesnych i - dodajmy - dobrych subwooferów jest małych i ma obudowy zamknięte". Nie bardzo rozumiem tą odpowiedź, chociaż ten temat ogarniam w 100 %. W rozwinięciu autor podaje jeszcze wiele kolejnych wyjaśnień, które są słuszne, ale niekoniecznie pozwolą czytelnikowi zrozumieć istotę sprawy. Być może powodem jest dobór produktów, których recenzje zostały opublikowane. Tylko 2 modele mają obudowę zamkniętą i jeden z nich dostał najlepszą recenzję, lecz jednocześnie jest tym najdroższym, czyli za 10 tys zł. Drugi z taką konstrukcją ma cenę już tylko 1600 zł., więc trudno go porównać z produktem 5 razy droższym. Reszta ma basrefleks i ceny są już od 500 zł., a najdroższy w tej grupie "jedynie" 4 000 zł. Produkt z najlepszą oceną jest tym samy 250 % droższy od tego na drugim miejscu, jeżeli spojrzymy tylko na tabelę z zestawieniem przetestowanych subwooferów. Trudno jest przez to jednoznacznie porównywać flagowy model z zamkniętą obudową i z basrefleks.

Podsumowanie

Wiedzy o odtwarzaniu muzyki nie można sobie "wyczytać". Potrzebna jest praktyka, a lektura może dawać jedynie wskazówki. Słuchanie muzyki to przyjemność, a nie egzamin, więc "ściągi" nie są potrzebne.