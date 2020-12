Alternatywna impreza uroczystego przyznawania nagrody Nobla w transmisji DVB-T2

W tym roku w sztokholmskim ratuszu nie było balu dla laureatów nagrody Nobla. Szwedzka telewizja nie mogła przez to transmitować migawek z balu i wywiadów z ciekawymi osobami, które normalnie są tam wyłapywane. Wywiady z nagrodzonymi nagrano wcześniej i reklamowano bogaty program artystyczny. Planowałem spokojnie spędzić wieczór oglądając te transmisje i być wypoczętym na poranny lot do Trójmiasta.

Podobny relaks planowało z pewnością bardzo wielu Szwedów. Traf chciał, że zupełnie przypadkowo spotkałem jednego z nich. To był mój były klient, gdy prowadziłem sklep, gdzie kupił sporo dobrego sprzętu audio. Jego znajomi stali się również moimi klientami. Kontakt z nimi urwał się, gdy nie miałem już czasu na prowadzenie sklepu, bo byłem zbyt zajęty szkoleniem sprzedawców w projekcie realizowanym we współpracy ze skandynawskimi dystrybutorami sprzętu RTV. Teraz ten były klient poprosił, czy mogę wpaść do niego i rzucić okiem na jego sprzęt RTV - "czy można uzyskać z nim lepszą jakość odtwarzania tej noblowskiej transmisji".

Dałem radę wydobyć nieco więcej ze sprzętu, ale nadal nie było optymalnie, bo nie dysponowałem odpowiednim zapleczem. Przygotowałem więc dodatkowo szkic, co można jeszcze zrobić. W czasie ustawiania tego sprzętu jego właściciel zadzwonił do swojego znajomego, który był również kiedyś moim klientem. On także poprosił, czy mogę do niego wpaść. Później ta poczta pantoflowa zadziałała jeszcze dalej i w sumie odwiedziłem 4 miejsca.

W pierwszym i drugim miejscu próbowałem zasugerować im, żeby zamówili w Polsce sprzęt PC, który optymalnie im przystosuję dla ich potrzeb w zakresie odtwarzania muzyki z transmisji szwedzkiego radia i telewizji. Niestety temat totalnie zboczył na inny tor, gdyż przy tej sugestii zaciekawiło ich coś zupełnie odrębnego. Pytali, jak Polska poradzi sobie po pandemii, skoro wetuje dostęp do funduszy pomocowych. Przytoczyli przykład z planem Marshalla, który odrzucono w PRL i przez to kraj pozostał w tyle za Europą. Miałem na szczęście dobrą wymówkę, że spieszę się w kolejne miejsce i nie mogę kontynuować tej rozmowy. Trochę szkoda, że akurat pojawił się taki kwiatek, bo na drugi dzień przestał już być aktualny, a uciekła okazja, by spokojne porozmawianie o lepszym dla nich rozwiązaniu dla odtwarzania muzyki z transmisji szwedzkiej telewizji.

Zabrakło wprawdzie możliwości dla zaproponowania moim byłym klientom optymalnego rozwiązania, ale oni dali mi unikalną okazję, by zrobić na szybko wiele praktycznych testów z DVB-T2. W Szwecji rozpoczęto wdrażanie tego standardu już w listopadzie 2010 roku i przed latem 2011 zostało zrealizowane w 90%, a zakończono w pełni przed olimpiadą 2012. Mogłem przez to teraz dość dobrze sprawdzić z różnym sprzętem RTV, jak ten standard sprawdza się w praktyce. Na dodatek właśnie w czasie, gdy nadawca miał najwyższe możliwe ambicje, by zagwarantować optymalną jakość w transmisjach. W Szwecji jest długa i dobra tradycja z nadawaniem muzyki w TV. Nieprzypadkowo ich doświadczenia miały kiedyś istotny wpływ na powstanie NICAM dla analogowych transmisji TV. Tam nigdy nie zaakceptowano niemieckiej oferty A2. Nie dziwi przez to także ich szybkie przejście na nowszą wersję DVB.

Transmitowane z okazji Nobla nagranie dużej orkiestry symfonicznej było zrobione akustyczne, co widać było z ustawień mikrofonów. Używam określenia nagrywanie, bo transmitowany sygnał cyfrowy nie różni się przecież od tego zapisanego jednocześnie na nośnik. Ambitny program powodował jednak, że w sygnał nagrania akustycznego zmiksowano dodatkowe elementy. Przykładowo wokalistka szła po długich kamiennych schodach w kierunku orkiestry. Śpiewała oczywiście do własnego mikrofonu, w czym było spore wyzwanie. Musiały pojawić się przy tym drobne niezgodności z opóźnieniem sygnału i były różne warunki akustyczne, co wszystko na bieżąco się zmieniało. Jest to szczególnie istotne w wielkiej sali z nagimi ścianami ceglanymi, gdzie nie było żadnej publiczności, czyli z akustyką zdominowaną przez morderczy pogłos.

Ewentualne niedociągnięcia w tak złożonym materiale do transmisji są mniej słyszalne, gdy jest odtwarzana ze słabym sprzętem. Miałem jednak szczęście słuchać jej z całkiem dobrym sprzętem. Zaimponowało mi, że nie usłyszałem żadnej wpadki. Efekt końcowy był rzeczywiście na najwyższym poziomie. Żałowałem tylko, że przy takiej okazji byłem ograniczony możliwościami systemów wbudowanych w ofertach sprzętu RTV. Na szczęście ten materiał udostępniony został w Internecie. Zapisałem go sobie na pendrive, by spokojnie posłuchać ponownie w Sopocie. Bezpośrednie odtwarzanie w Polsce tego strumienia z Internetu nie działa z powodu ograniczeń regionalnych z prawami autorskimi.

Ponowne odtwarzanie już ze sprzętem w Sopocie potwierdziło moje wcześniejsze przypuszczenia. Szwedzka telewizja nadała miks z drobnymi elementami na żywo i wcześniejszymi nagraniami w tym miejscu, które zrobiono na tą okazji. Nie byłem tego pewny w dniu transmisji, bo miałem przecież pełną świadomość, że z tym różnorodnym sprzętem RTV występują przekłamania, które trudno jest na szybko oszacować i brać je właściwie pod uwagę.

Zauważyłem jednak, że występ kwartetu z 2 wokalistkami i 2 gitarzystami miał pogłos, który wskazywał, że artyści nie chcieli przy takiej okazji w żaden sposób korzystać z podkładu muzycznego. Tego pogłosu nie było przy występie tria, które wygrało szwedzkie eliminacje do Eurowizji. Trudno było tylko wyłapać, że korzystają z playbacku. Wiele wskazuje, że najpierw nagrano obraz w ratuszu, a później fonia do niego powstała już studio i została tam precyzyjnie doszlifowana z artystami. Najprawdopodobniej były także dwa etapy z nagraniem akustycznym orkiestry i wchodzącą do nich po schodach wokalistkę nagrano oddzielnie. Materiał został jednak zmontowany z imponującą precyzją. Cieszę się, że osoby które odwiedziłem w dniu tej wirtualnej uroczystości mają teraz co wspominać - podobnie jak ja.

Podsumowanie

Nie mogłem jeszcze sprawdzić polskich transmisji DVB-T2 z AC-4, ale mam teraz jeszcze większą ochotę na testy, o których wspomniałem w dwóch październikowych wpisach.