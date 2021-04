Alternatywna kwadrofonia w Windows jest dobra nawet dla muzyki z winylu

Bardzo ciekawie wypadło odtwarzanie nagrań stereo z 4 głośnikami podłączonymi w nowej konfiguracji Windows, która jest odpowiedzią na światowy trend z ambisonic i dobrze sprawdza się z muzyką rejestrowaną w standardzie kina domowego. Okazuje się, że świetnie sobie radzi także z analogowymi nagraniami kwadrofonicznymi w systemie SQ i QS. Aż korci, by w tym temacie uruchomić podcast. Być może pojawi się na to jakiś pomysł.

Kilka lat temu, gdy podcast jeszcze raczkował w Polsce organizowaliśmy w realu cotygodniowe spotkania z analogowym odtwarzaniem nagrań kwadrofonicznych z płyt winylowych. Było to w barze opodal hotelu Sheraton w Sopocie. Ma ścianie w sporym lokalu zainstalowana była para bardzo dobrych głośników Pionier HPM-100.

Konkurent legendarnych JBL L100, które były wersją hi-fi monitorów studyjnych 4312

Te głośniki pojawiły się w złotych czasach hi-fi, gdy lansowano także kwadrofonię. Miały konkurować z legendarnymi JBL L100, które w wersji profesjonalnej 4312 robiły furorę w studiach nagrań. Każdy głośnik waży prawie 40 kg i ma rzadko spotykaną konstrukcję 4-drożną z 12 calowym basem. Nie dziwi więc, że były chlubą właściciela baru. W barze napędzał je estradowy wzmacniacz mocy, a sygnał z muzyką dostarczał z winylu didżejski klasyk Technics SL-1200, który podłączony był do stosownej konsolety. O tych głośnikach można w internecie przeczytać m.in.:



Pioneer HPM-100 dla wielu jest modelem kultowym, który wspomniany na forach w wątku dla fanów sprzętu vintage wywołuje spore emocje. Monitory te zostały zaprojektowane tuż po tym, jak Bart Locanthi przeniósł się z JBL-a do Pioneera. Model miał być udoskonaloną wersją głośników JBL Control Monitor, które używane były przy miksowaniu wielu albumów w latach siedemdziesiątych, w tym słynnego "Hotelu California".

Sansui QS-1 bez "wyłącznika", który zagubił się w transporcie do baru, a w tle Pioneer HPM-100

Na tych spotkaniach z kwadrofonią najprościej było użyć nagrania zapisane na twardym dysku w PC, który wystarczyło podłączyć stereofonicznie do dekodera kwadrofonicznego Sansui QS-1, a ten do wzmacniacza PA i dodatkowej pary aktywnych głośników. Właściciel baru chciał jednak serwować "czar winylu" z ortodoksyjnym zestawem analogowym, chociaż dostępny gramofon nie był optymalnym wyborem w tym przypadku. Cyfrowe kopie zrobione były z bardziej stosownym gramofonem i wkładką dużo wyższej klasy, co jest bardzo istotne przy odtwarzaniu ze stereofonicznego winylu nagrań kwadrofonicznych. Korekcja RIAA w kopiach była również lepsza do tej w konsolecie. Kopia z winylu zgrana była przez liniowy przedwzmacniacz zasilany z baterii, co zapewniało minimum zakłóceń, a to jest niezwykle ważne przy słabiutkim poziomie sygnału z wkładki. Korekta RIAA zrobiona została później cyfrowo - o takim rozwiązaniu wspomniałem już we wcześniejszym wpisie.

Korzystaliśmy podczas prezentacji z dekodera, który jest flagowym rozwiązaniem producenta i miał zapewnić analogową perfekcję dla odtwarzania kwadrofonicznych nagrań. Powstał z myślą o zaawansowanym odtwarzaniu nagrań QS, ale sprawdza się równie dobrze z tymi zapisanymi w systemie SQ. Teraz z nową konfiguracją Windows dla dźwięku przestrzennego analogowy dekoder nie jest już konieczny, ale warto rozumieć, jakie były założenia dla kwadrofonii w ubiegłym wieku.

Meble do odtwarzania muzyki z najwczesnejszej ery kwadrofonii

W uproszczeniu można powiedzieć, że SQ powstał z myślą o produkcji tańszych dekoderów, bo sygnał do przednich kanałów nie jest przetwarzany. W praktyce możliwe jest użycie tylko kilku oporników, by zaoferować „bardziej dostosowany” sprzęt RTV. Nawet Unitra w czasach PRL mogła zaprezentować na targach w Paryżu swoją ofertę w tym zakresie. Koncepcja QS ukierunkowana była na sprzedaż zaawansowanego sprzętu, ale ewentualna wiedza w tym zakresie ogranicza się najczęściej do tej prostej informacji z internetu:

(ang: Quadrasonic System - Regular Matrix) Matrycowy system zapisu kwadrofonicznego. Cztery kanały audio są nagrywane w dwóch kanałach płyty analogowej (LP). Zwykłe gramofony mogą odtwarzać płyty QS dając dwukanałowy dźwięk. Aby uzyskać dźwięk czterokanałowy trzeba do gramofonu dołączyć dekoder QS. Obecnie niespotykany.

Bardziej zainteresowani tematem znajdą w polskojęzycznym słowniku hi-fi dokładniejsze dane i są tam nawet wzory dotyczące zmiksowania czterech kanałów do dwóch:

OS Lsuma = 0,92 Lfront + 0,38 Pfront + j 0,92 Ltył + j 0,38 Ptył

Psuma = 0,92 Pfront + 0,38 Lfront - j 0,92 Ptył - j 0,38 Ltył

SQ

Lsuma = Lfront - j 0,707 Ltył + j 0,707 Ptył

Psuma = Pfront + j 0,707 Ptył - j 0,707 Ltył

Wikipedia w j. pol. ma ogólne hasło o kwadrofonii, gdzie trafnie zapunktowane jest, że dla domowego użytku najlepszym rozwiązaniem analogowym był magnetofon szpulowy. Niemniej informacje dotyczące nagrań na płytach są całkiem szeroko przekazane w akapicie pt. QS Regular Matrix i SQ Quadraphonic, ale 2 ostatnie zdania w cytacie są nieco błędne.



Ulepszone systemy oparte na pracach Petera Scheibera nad wykorzystaniem obwodów z przesunięciem fazowym o 90 stopni pojawiły się później, a mianowicie systemy QS i SQ . Pierwszy z nich, znany jako QS, został opracowany przez firmę Sansui Electric. Tak zwany format matrycowy, wykorzystywał 4 kanały dźwiękowe, które zostały „zakodowane” w dwóch ścieżkach albumu stereo. Zostały one następnie „zdekodowane” do oryginalnych czterech kanałów dźwiękowych. System QS zadebiutował w Stanach Zjednoczonych w marcu 1971 roku i został ulepszony przez ich system Vario-Matrix w 1973 roku. Drugi, SQ , został opracowany i wprowadzony na rynek przez Columbia Records i Sony i wszedł na rynek amerykański w kwietniu 1971 r. Format SQ był również używany przez takie firmy, jak EMI w Wielkiej Brytanii, które wydały kilka albumów SQ . Separacja dźwięku w systemie SQ została znacznie poprawiona dzięki wprowadzeniu dekodowania SQ Full Logic w 1975 roku przy użyciu chipów Motorola MC1312, MC1314 i MC1315. Zarówno SQ, jak i QS miały znaczące wsparcie ze strony głównych wytwórni płytowych i producentów sprzętu w latach siedemdziesiątych. Osiągnęli również znaczną sprzedaż i penetrację rynku. Niestety, ze względu na podobieństwa w nazwie i technologii, opinia publiczna mogła je łatwo pomylić.



Konfiguracja w Windows

Analogowa kwadrofonia nie stała się dostatecznie popularna, bo miała za dużo słabych punktów. Nowe technologie dają teraz lepsze możliwości dla odtwarzania zrobionych kiedyś nagrań. Współczesne dostosowanie cyfrowe w Windows dla kwadrofonii typu matrix nie jest oczywiście idealnie „skrojone” dla SQ i QS, ale nowa technologia radzi sobie w praktyce bardzo dobrze. Nie chodzi jednak o najbardziej logiczne tu korzystanie z tradycyjnego ustawienia "Kwadrofoniczny, a o nowatorski "Przestrzenny". Puryści mogą oczywiście korzystać z tradycyjnej konfiguracji dla 4 kanałów, ale nowe rozwiązanie jest bardziej praktyczne, lecz nie ma sensu wnikać tu w dość zawiłe szczegóły, bo jest zbyt duże ryzyko błędnego zrozumienia.

Konfiguracja w AIMP

Wyprowadzenie sygnału do głośników "przestrzennych" jest w PC typu desktop z gniazda mini jack oznaczonego "center/sub". W konfiguracji trzeba jeszcze w zakładce "Enhancements" włączyć "Speaker Fill". W testach odsłuchowych najlepiej sprawdziło się odtwarzanie z AIMP, który miał ustawienie WASAPI 192kHz/32bit. Sterownik dla wbudowanego na płycie głównej DSP miał ustawienie do pracy z taką samą częstotliwością i 16 bitowym próbkowaniem. Programowe nadpróbkowanie w AIMP zapewniało wierniejsze odtwarzanie od ustawienia sprzętowego z 192kHz/24 bit. W AIMP trzeba także włączyć opcję przetwarzania, ale nie wybierając żadnej z podpowiadanych konfiguracji.

W przeglądarce Pale Moon można ustawić AIMP, jako domyślny dla podcastu. To daje możliwość uzyskania optymalnej jakości dla odtwarzania muzyki podczas wirtualnych spotkań z analogową kwadrofonią. Firefox obsługuje także nową konfigurację Windows dla 4 głośników, bez potrzeby dodatkowych ustawień. W testowym PC nie działa natomiast z Edge i Chrome, co nie jest zbyt istotne z perspektywy ewentualnego podcastu, bo zainstalowanie sobie Pale Moon z AIMP nie jest żadnym problemem i nie trzeba przecież za to płacić.

Płyta EMI Records 1C 063-29 091 Q, wydana równocześnie jako ETERNA 8 26 373

Z tak skonfigurowanym Pale Moon całkiem pozytywnie wypadły testy z odtwarzaniem nagrania kwadrofonicznego zapisanego nawet w mp3. Zainstalowany był tu LAV Filters, jako systemowy kodek. Najbardziej intensywne testy były z kopią nagrania opery "Carmen" zarejestrowanego w nieistniejących już Niemczech Wschodnich i którego odtwarzanie jest dość wymagające. Porównania były m. in. z nowoczesnymi możliwościami technicznymi odtwarzania muzyki ze stratnego formatu, gdy jest to współczesne nagranie "przestrzenne" z opery w Nowym Yorku. Na szerszą skalę trudno jest robić takie porównania innymi nagraniami z analogową kwadrofonia, bo bardzo często jest to zbyt unikalny materiał.

Ciekawostka



W Polsce powstał współczesny dekoder analogowy dla kwadrofonii SQ

Sporym zaskoczeniem w tym temacie jest, że w 2016 roku opublikowana została strona wyjaśniająca ofertę za ok. 18 tys. ze współczesnym dekoderem SQ. Dotyczy ona konstrukcji Jacka Siwińskiego z firmy MUARAH, która swoje przedstawicielstwo ma nawet w Wietnamie:

" Dlaczego MUARAH zajmuje się kwadrofonią



Jesteśmy pasjonatami płyt winylowych więc nie mogliśmy inaczej. Skonstruowanie dobrej klasy dekodera kwadro okazało się niełatwym zadaniem. Nawet w epoce swej świetności dekodery SQ miały wiele wad wieku dziecięcego: spore szumy, niewielką separację kanałów, duże zniekształcenia. Paradoksalnie dopiero w latach upadku tej techniki pojawiły się na rynku urządzenia, które dziś można z czystym sumieniem nazwać audiofilskimi. Najlepsze z nich mające dziś w światku kwadrofonicznym status Świętego Gralla - Fosgate Tate II 101A SQ – jeśli już pojawi się na aukcjach osiąga wartość kilku tysięcy dolarów. Postanowiliśmy zatem stworzyć własny dekoder zbudowany w miarę możliwości z nowoczesnych komponentów. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Osoby, które wzięły udział w odsłuchach zapewne potwierdzą, że znane im doskonale nagrania odtworzone 4-kanałowo odkryły przed nimi zupełnie nowe dźwięki, smaczki i unikalny nie znany dotąd klimat. Świadczyły o tym rozmarzone twarze wielu osób, które z zamkniętymi oczami delektowały się docierającymi do nich dźwiękami z płyt Pink Floyd, Deep Purple, Tony Mottoli, czy klasycznych nagrań Mozarta czy Beethovena.

Okazało się, że kwadrofonia została w pamięci osób w wieku 50+, ale dla młodszych było to zupełnie nowe odkrycie. Odkrycie bardzo interesujące. Czy zatem jest miejsce dla

dekoderów kwadrofonicznych na dzisiejszym rynku audio ? Czy można wskrzesić tę zapomnianą technikę i wydawać na nowo reedycje płyt w wersji kwadro na winylu?

Wydaje się to mało prawdopodobne, ale znalazłem ostatnio kilka nowych australijskich wydań Dark Side of The Moon w wersji SQ w dodatku na kolorowym winylu. Fanaberia? być może, ale musimy pamiętać, że Australijczycy z nieznanych mi jeszcze powodów (może po prostu lubią dużo przestrzeni) byli zawsze wielkimi zwolennikami kwadrofonii i ogromne ilości płyt kwadro są w ich posiadaniu, a jako duży kraj mogą przecież wpływać na światowe trendy. Ja im kibicuję. W związku z rosnącą popularnością słuchawek pomyślałem sobie też, że jest to idealne miejsce, gdzie kwadrofonia mogłaby znaleźć zastosowanie."

Podsumowanie

Wspominałem często we wpisach o Atmos w kontekście muzyki i w związku z tym pojawiła się w komentarzach bardzo trafna podpowiedź o trendzie Ambisonic. Relatywnie niedawno pojawił się także standard AC-4. Nowa konfiguracja dla 4 głośników w Windows ma bezpośredni związek z tymi hasłami. Można dyskutować co jest co, ale tu JEST wspólny kierunek - na rozrywkę.