Alternatywy dla optymalnego, czy wiernego odtwarzania z PC muzyki ze strumieni

W Microstoft Edge zwiększono wierności odtwarzania muzyki

Referencję dla wiernego odtwarzania muzyki z PC zapewnia mi sprzęt, który ma już sporo lat na karku, ale jest nadal najbardziej optymalnie skonfigurowany dla studyjnego standardu próbkowania 48 kHz.

Sony zaprezentował Mini Disc w 1993 roku, a produkcję sprzętu do tego zakończono w 2003

Ten standard obsługiwany jest także przez m. in. Mini Disc, który wśród muzyków stał się popularny dla nagrywania i odtwarzania podkładów używanych podczas występów na scenie. To rozwiązanie eliminowało ryzyko, że publiczność rozejdzie się, gdy na scenie ma wystąpić kilku różnych artystów, bo ustawienie systemu nagłośnienia dla każdego z nich zajmuje dużo czasu. Użycie w tym celu na Mini Disc formatu z najwyższą jakością nie było jednak tanie i korzystały z tego chyba tylko najdroższe kapele. Bardziej popularne stały się skomprymowane nagrania z konsumenckim próbkowaniem, czyli z jakością gorszą od CD.

Teraz nagrania z najwyższa jakością bez problemu zmieszczą się na pendrive, a użycie ich nie jest już dużym kosztem i przy okazji całkowicie wyeliminowane zostały przekłamania spowodowane niedoskonałościami napędu optyczno-magnetycznego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować to również w domu z nagraniami z płyt i swobodnie korzystać z imponującej na te potrzeby pojemności dysku twardego.

PC optymalnie skonfigurowanym dla 48 kHz ma zainstalowane 4 takie DDR2

PC do wiernego odtwarzania muzyki z nagrań na twardym dysku nazywam domowym serwerem muzyki, gdzie 4 GB RAM radzi sobie z tym bez problemu.

Ostatnio z powodu pandemii pojawiło się jednak wiele atrakcyjnych ofert z muzyką, które udostępnione zostały na stronach internetowych. Wierne jej odtwarzanie wymaga już więcej pamięci. Wcześniej zakładałem, że najciekawsze oferty z muzyką w Internecie pojawią się tylko w strumieniu bezpośrednim. PC do ich odtwarzania nazwałem Brodcasted Music Reciver i w nim wystarcza także 4 GB RAM typu DDR2. Mogłem przez to zawsze skorzystać z tego samego PC. Potrzebna jest tylko zmiana jego konfiguracji, ale rzadko to robiłem. Jakość nagrań udostępnianych w Internecie była zbyt ograniczona, by tracić czas na wprowadzanie tych zmiany dla sporadycznych tylko testów odsłuchowych.

RAM skonfigurowany do pracy z 2,4 GHz i CPU z 4,8 GHz

Prościej było korzystać z nowszego PC z wydzieloną sekcją audio i 16 GB szybkiego RAM. Ten PC radzi sobie bez problemu z odtwarzaniem muzyki udostępnianej na stronach internetowych. Większa pamięć bardzo się przydaje nie dla samego odtwarzania muzyki, a dla obsługi śmieci, które są z takimi ofertami. Nowocześniejszego PC nie można jedynie skonfigurować równie wydajnie dla studyjnego standardu nagrań.

Nowe oferty z muzyką na stronach były tak ciekawe, że chciałem je przetestować także z najbardziej optymalnie skonfigurowanym PC.

W tym celu postanowiłem zwiększyć w nim RAM, ale nic z tego nie wyszło, chociaż dokupiłem pamięć w renomowanym sklepie z używanym sprzętem. Zaznaczyłem w ich witrynie 4 moduły DDR2 po 2 GB i zamieściłem w koszu zakupów. Zabrało tylko środków na karcie płatniczej, by to zrealizować i wylogowałem się na chwilkę ze sklepu. W witrynie banku uzupełniłem konto karty, ale po ponownym wejściu do sklepu nie znalazłem tam modułów, które wydawały się już zarezerwowane. Pozostawał mi w zamian wybór 2 szt. po 4 GB. To co przyszło w przesyłce wyglądało zupełnie inaczej od tego, co było w opisie i na obrazku w sklepie. Co najistotniejsze, zupełnie nie pasowało w komputerze.

Wysłany ze sklepu RAM jako DDR2 to najprawdopodobniej DDR

Skontaktowałem się z dostawcą, który odesłał mnie do strony z reklamacjami. Tam nie udało mi się zalogować, chociaż nie było z tym żadnych problemów w główniej witrynie, by zrobić kolejne zakupy. Na pytanie o ten problem z zalogowanie dostałem prośbę o zdjęcie pamięci, ale po jego przesłaniu nie było już żadnej odpowiedzi. Spróbowałem ustalić telefonicznie warunki zwrotu i w trakcie tej rozmowy wielokrotnie akcentowano, że najpierw będzie kontrola, czy towar nie został uszkodzony. Przyszedł także wreszcie mail z odpowiedzią, w której twierdzono, że towar był właściwy. Miał o tym świadczyć załączony link do hasła Wikipedii o pamięciach RAM, ale pokazał skalę niekompetencji w tej firmie. Wskazane hasło pokazuje, że najprawdopodobniej wysłano pamięć starszego typu. Było już dla mnie jasne, że szkoda tracić czas na jakieś odesłanie. Taki sprzedawca może stwierdzić, że towar został uszkodzony lub podmieniony i sam w to uwierzy. Firma zamiast zyskać klienta będzie teraz tylko płaciła drobne sumki za reklamę, która bardzo intensywnie się wyświetla na wszystkich moich komputerach, a mnie na 100% to już nie zainteresuje. Nikomu nie zamierzam ich również polecać.

Strata jest dla mnie niewielka z powodu braku bardziej zaawansowanego testu dotyczącego wpływu RAM na odtwarzanie muzyki ze stron internetowych. Wystarczą zamiast tego porównania z dwoma PC z RAM DDR3. Ofertę muzyczną z witrynami przetestowałem zarówno z zainstalowaną pamięcią 4 GB, jaki i 8 oraz 16. Zyskałem przez to więcej czasu na testy innych ciekawych wątków.

Jednym z nich jest Microsoft Edge, co producent wyraźnie reklamuje:

"Uzyskaj najlepszą przeglądarkę do korzystania z multimediów w wysokiej rozdzielczości w systemie windows 10 z unikatową obsługą odtwarzania strumieniowego treści z serwisu Netflix w rozdzielczości 4K Ultra HD* i w standardzie Dolby Audio** i Dolby Vision"

Zainstalowanie najnowszej wersji Edge miało nawet wpływ na odtwarzanie muzyki z innymi programami, co wskazuje na silną integrację z OS. Kilka testów odsłuchowych dało jasną indykację tego, a dotarcie do jakiejkolwiek informacji na ten temat byłoby przecież niezmiernie czasochłonne. Nieco bardziej precyzyjne wskazania mogły dać testy odsłuchowe z PC optymalnie ustawionym dla studyjnego standardu. Niemniej pozostałe dwa komputery sprawdziły się bez mała równie dobrze i w obu przypadkach charakter zmian był taki sam.

Budżet nowojorskiej opery w 2012 to 327 mln dolarów, co daje szansę na dobrą jakość nagrań

Najbardziej interesujący był zaawansowany test oferty w witrynie The Metropolitan Opera

Liczę, że oferta opery w Nowym Jorku jest najbardziej doskonała technicznie. Tym samym chciałem, by jej testy stały się referencyjnym punktem odniesienia. W związku z tym poświęciłem tu sporo uwagi z najróżniejszymi testami. Wróciłem nawet do tematu ASIO i WASAPI, chociaż dla mnie sprawa jest od dawna jasna. Nie chciałem jednak przeoczyć tej wyjątkowej okazji, by sprawdzić to także z tym nieco nietypowym rozwiązaniem, które skierowane jest do melomanów z wyższymi wymaganiami.

Zainstalowałem w tym celu dodatkowo archaiczną kartę dźwiękową i zrobiłem z nią wiele ciekawych testów potwierdzających pozytywne zmiany w Windows 10. Dobrym przykładem jest systemowy sterownik dla wyjścia głośnikowego. Warto zaktualizować archaiczną wersję, która instaluje się z najnowszym sterownikiem procesora dźwięku tej karty. Różnice są znaczące przy korzystaniu zarówno z ASIO, jak i WASAPI.

W Pale Moon można właczyć dla strumieni obsługę WASAPI z AIMP I Light Alloy

W Edge nie ma możliwości włączenia ASIO. Postanowiłem zrobić test z Pale Moon. W tym klonie FireFox można dla odtwarzania strumienia audiowizualnego ustawić sobie Light Alloy, a autor tego programu zalecał nawet w instrukcji używanie ASIO. W ten sposób sprawdzałem wcześniej różnice przy odtwarzaniu muzyki ze stron internetowych ze wsparciem WASAPI w Light Alloy, ProgDVB i PotPlayer. Teraz w żadnym z tych 3 programów nie mogłem się przełączyć na obsługę z ASIO, co było zaskoczeniem. Taka możliwość jest z AIMP i foobar2000. Sądziłem, że nie chce to zdziałać, bo te 3 programy są w wersji 64 bitowej. Te 2 tylko dla fonii są 32 bitowe. Zmieniłem więc OS w PC na 32 bitowy ze stosowny oprogramowaniem, ale ASIO do odtwarzania z strumieniem audiowizualnym nadal nie było dostępne.

Na szczęście mogłem bez problemu zrezygnować z testów ASIO w tym zakresie, bo miałem już sprawdzony prawie pełny zakres różnic z Windows 10. Szeroka gama testów dała właściwą skalę porównawczą, by ocenić jaki potencjał kryje się w Edge.

Nowojorska opera powstała w 1883 roku, ale wówczas sala koncertowa nie miała tak dobrej akustyki

Subiektywne testy odsłuchowe z nagraniami, które na swojej stronie udostępniła The Metropolitan Opera wskazały, że z przeglądarką:

Google Chrome - scena mieści się na biurku lub komodzie w domu



- scena mieści się na biurku lub komodzie w domu Microsoft Edge - słuchamy muzyki na scenie w miejscu dla suflera



- słuchamy muzyki na scenie w miejscu dla suflera Pale Moon + ekstra WASAPI - siedzimy na widowni



Na podstawie tych testów odsłuchowych sądzę, że Edge może mieć wbudowane WASAPI, albo jest to dostępne już na poziomie systemu operacyjnego. Z Room Correction w sterowniku systemowym dla współczesnego procesora dźwięku staje się to bardzo atrakcyjną ofertą dla melomanów. Jeszcze ciekawsze jest to w perspektywie nowych rozwiązań w ramach WiSA Association.

Uzupełniające testy z foobar2000 i strumieniami z Internetu wskazują, że ASIO także zyskało z Windows 10.

Szczególnie dobrze wypada z konfiguracją, którą daje wtyczka EQ Room. Tą dla obsługi ASIO autor programu udostępnił w czerwcu 2012. Natomiast dla WASAPI są 2 wtyczki. Jedna z czerwca 2017 jest autora foobar i nie wykorzystuje w pełni potencjału tego rozwiązania, ale teraz z Windows 10 nieźle się sprawdziła z archaiczną karta dźwiękową, Niezależna wtyczka lepiej wykorzystuje nowe możliwości Windows 10, ale nadal jest w wersji beta i ostatnia modyfikacja była 2019-09-28.

W testach różnych ofert z muzyką w strumieniu interesująco wypadły internetowe transmisje radiostacji RMF ChillOut oraz ich odpowiednika z Radiem Zet, które udostępniane są z 128 kbps i 44,1 kHz. W trybie ASIO prezentowana tam muzyka wydawała się bardziej interesująca, ale po krótkim czasie stawała się męcząca. Podobne efekty dało ustawienie pracy procesora dźwięku archaicznej karty dźwiękowej z nadpróbkowaniem 176,4 kHz, czyli czterokrotnością w stosunku do sygnału w strumieniach tych 2 radiostacji. Jednak ustawienie WASAPI z 192 kHz pozwalało na pełniejszy relaks z muzyką nadawaną przez te radiostacje, a AIMP wypadł w tym jeszcze lepiej.

Podsumowanie

Optymalnym odtwarzaniem muzyki może być już to, co usłyszymy z przeglądarką Google, czy z ASIO w foobar dla tego co prezentują rozgłośnie radiowe. Dostaniemy więcej tego co jest zaoferowane.

Wierne odtwarzanie może być tylko, gdy usłyszymy to co jest oferowane.