81 lat od urodzin Niemena i odtwarzanie razem jego hitu Io Senza Lei w czasach #zostanwdomu

W ubiegłym roku znajoma odtworzyła w swoim telefonie włoską wersję "Dziwny jest ten świat"w wykonaniu Faridy Gangi. Ten filmik zamieszczono na YouTube z okazji 80 urodzin Niemena. Słuchanie z telefonem nie sprawiło przyjemności, ale zaciekawiło. Mam wydaną przez CBS płytę LP, gdzie Niemen śpiewa po angielsku i w tym nagraniu czegoś mi brakuje. Zastanawiałem się zawsze, czy to sprawa języka, czy też innego podejścia techników w studio.

Wiedziałem natomiast, że Niemen wydał na singlu "Dziwny jest ten świat" w wersji włoskiej. Nie zapamiętałem tylko tytułu "Io Senza Lei" i nigdy nie miałem też okazji odtworzyć tego z dobrym sprzętem. Słyszałem jednak kilkakrotnie to nagranie z radia, ale było to zawsze przypadkowe, czyli jakość odtwarzania na niskim poziomie i zero możliwości zapisania na jakikolwiek nośnik.

Spodziewałem się przez to, że wersja Faridy może być ciekawa, bo miałem kiedyś także okazję usłyszeć z dobrym sprzętem nagranie Niemena po włosku w duecie z nią. To była już inna bajka, niż w tym nagraniu wydanym przez CBS. We włoskim reprertuarze z Faridą zaistniał w pełni. Oszukałem teraz chyba ten utwór w Internecie pod hasłem "Musica Magica". Nawet jeżeli nie jest ten, to słyszę, że się kiedyś nie myliłem, chociaż jest zupełnie inna jakość odtwarzania. To udostępnione w YouTube sprawia wrażenie, że użyte zostało do tego nagranie z kasety, gdzie nieprawidłowo pracowało Dolby B.

Dalsze poszukiwania w Internecie doprowadziły mnie także do kolejnego filmiku z tego samego wspominkowego koncertu Faridy. Ma znacznie lepszą jakość. Była przy tym również informacja, że koncert odbył się w Poznaniu z okazji 10 rocznicy śmierci Niemena. Słuchając tego z głośnikami miałem dużą frajdę. Dalej trafiłem na jeszcze lepszą jakość dźwiękową nagrania Faridy z włoską wersją "Dziwny jest ten świat". Muzycznie inaczej, szczególnie na wstępie, ale wokalnie bardzo ciekawie.

Później trafiłem jeszcze na "Io Senza Lei"w wykonaniu Czesława Niemena. Jest tu pełna zgodność z powszechnie znanym w Polsce oryginałem. Słychać, że Niemen nie robił różnicy z powodów językowych.

Inaczej sprawa wygląda z wersją angielskojęzyczną, na którą także natrafiłem. Tu podświadomie odnoszę wrażenie, że Niemenem próbuje być kimś innym i podobnie miałem zawsze słuchając jego płyty wydanej przez CBS.

Takiego wrażenie nie mam natomiast słuchając nagrania z Urbaniakiem, chociaż jest absolutnie inny styl muzyki. Być może tu technik miał większy szacunek do muzyki Niemena i Urbanika, a ten kiedyś w CBS widział tylko artystę z za żelaznej kurtyny.

Szkoda, że Edyta Górniak nie nagrała nigdy "Strange Is This World", gdy spędzała tyle czasu w londyńskich studiach. W ukraińskiej edycji "Woice of ..." wygrała kiedyś polska wersja "Dziwny jest ten świat", która zaśpiewała Ormianka. Asmik zaproszono do Polski i pokazano w TV. Była to świetna okazja, by ją nagrać także w wersji angielskiej, ale być może producentom zabrakło fantazji. Nie można jednak wykluczyć, że to tylko kwestia praw autorskich i rodzinnego monopolu na twórczość Czesława Niemena

Podsumowanie

Kilka tygodni temu do zaprzyjaźnionych Włochów w Lombardii i Emilia - Romania przesłałem link do filmiku z koncertu Faridy w Poznaniu, z rekomendacją odsłuchu z głośnikami. Wiem, że mają takie możliwości.

Teraz zauważyłem, że w czasach #zostanwdomu popularne staje się w mediach społecznościowych "oglądanie razem". Pomyślałem, czemu pod hasło 81 urodzin Niemena nie zrobić dla sopockich seniorów kolażu z tymi filmikami. Pytanie było tylko, czy warto, bo prawdopodobnie nie odsłuchają tego z głośnikami. Być może jakoś ich zachęci prosta stronka "Jak podłączyć sobie w domu PC z zestawem hi-fi ?"