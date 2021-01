6.0.9071 to ciekawy sterownik dla popularnego DSP i optymalnego odtwarzania muzyki

Testuję chyba najbardziej wygodny sterownik dla uzyskania w domu optymalnej jakości odtwarzania muzyki z PC - bez manualnej konfiguracji. Sprawia wrażenie, że potrafi dostosować się do np TV użytego w roli ekranu i wolnostojących głośników hi-fi z analogowym podłączeniem. Sprawdza się także dobrze dla siedzących przy biurku i do odtwarzania muzyki z internetowych strumieni.

Użyłem we wprowadzeniu powyżej skrót myślowy. Z całą pewnością niejednokrotnie go już popełniłem, ale nie chodzi oczywiście o dobre brzmienie sprzętu RTV. Nie to jest interesujące. Chcemy słuchać muzyki, a sprzęt ma jedynie pomóc, by wydobyć ją z nagrania. Sprzęt powinien przy tym generować jak najmniej przekłamań.

Testowany sterownik z grudnia 2020 sprawia wrażenie, że przekłamania ze sprzętem są jakieś mniejsze. Jednocześnie coś ogranicza, by w pełni wydobyć z nim to co jest w nagraniu. Manualna konfiguracja PC pozwala wydobyć więcej z nagrania, lecz kosztem tego, że przy okazji nieco wyraźniej słuchać przekłamania występujące w sprzęcie. Taki rodzaj zależności występuje także przy odtwarzaniu nagrań, które zapisane zostały w formatach, gdzie powstaje wiele najróżniejszych przekłamań.

Ten sterownik chyba lepiej "odzyskuje muzykę" z nagrań w stratnym formacie i przy tej okazji sprawia wrażenie, że występuje "poprawa" ze sprzętem. Wytłumaczeniem tego może być, że przekłamania mniej się tutaj nakładają, czyli nie wzmacniają się. Powodowane przez sprzęt przekłamania nagrań zapisanych w stratnym formacie poważnie ograniczają możliwości dla w miarę wiernego odtwarzania zarejestrowanej w nich muzyki. Tu widocznie sprzęt lepiej "sobie radzi", gdy sygnał został bardziej precyzyjnie "odkodowany". Dokładnych testów tych zależności nie ma jednak sensu robić ze sterownikiem, który nie jest jeszcze zatwierdzony przez producenta i zbyt wiele może się w nim zmienić.

UWAGA! Ilustracja z Internetu pokazuje przydatną funkcję popularnego DSP, lecz widoczne ustawienia nie są poprawne, więc nie zapewnią wiernego odtwarzania muzyki

Ciekawe z tym sterownikiem jest również, że chociaż nie podąża jeszcze za nowymi propozycjami Windows, to zrywa z wcześniejszymi rozwiązaniami producenta, które bardzo dobrze się sprawdzały. Początkowo sądziłem, że zachowuje tradycyjne rozwiązania, a nowe zalety pojawiają się dopiero po zainstalowaniu funkcji z nazwą Universal Audio Driver, by dostosować się do OS. Okazało się, że występuje tylko opóźnienie w reakcji OS, co może być jednym z powodów braku zatwierdzenia u producenta. Niemniej testy tego sterownika stały się dość istotne, bo powodują kolejną korektę założeń z analogowym podłączeniem PC do zestawu hi-fi.

Chodzi o analogowe połączenie ze złączami chinch. Prosty kabel ze stereofoniczną wtyczką mini jack i parą chinch na drugim końcu starcza dla przeciętnego użytkownika. Trudniej mają chcący korzystać z aktywnych głośników hi-fi lub studyjnych monitorków. Kabel z tradycyjnej oferty handlowej RTV jest wówczas mało praktyczny. Przygotowałem na bazie złącza Intel HD Audio pasywny adapter, który znacznie lepiej się sprawdza. Wygodniejszego użytkowania nie stawiam jednak w centrum uwagi, bo w tym nie różni się od zwykłej przejściówki. Istotniejsze są w nim nowatorskie rozwiązania, które służą dla uzyskania najlepszego możliwego połączenia, co jest również interesujące dla posiadaczy tradycyjnych wzmacniaczy hi- fi w wyższej klasie.

Początkową koncepcję z adapterem musiałem stosownie zweryfikować, gdy w Windows pojawił się room correction, a później nowy format dla dźwięku przestrzennego na 4 głośniki. Oferowana przez Microsoft funkcja dla skorygowania rozmieszczenia głośników w pomieszczeniu działa jedynie przy podłączeniach przez mini jack, bo 10 pinowe złącze HD Audio zostaje tu zarezerwowane wyłącznie dla słuchawek. Nowy format z 4 kanałowym odtwarzaniem obsługiwany jest także jedynie przez 2 wyjścia mini jack.

Jednak te nowości Windows nie są uwzględnione w nowym sterowniku producenta. Używając go warto jest nadal korzystać z zalet złącza Intel HD Audio, co ponownie zmienia założenia dla optymalnej konfiguracji PC na potrzeby odtwarzania muzyki. Nowy sterownik producenta koprocesora dobrze sprawdzi się dla słuchających muzyki przy biurku. Zainteresowani odtwarzaniem muzyki z Internetu, którym zależy na wierniejszym jej odtwarzaniu mogą również skorzystać z nowym sterownikiem producenta. W obu przypadkach używający aktywnych głośników hi-fi lub monitorków studyjnych mogą korzystać z zalet 10 pinowego złącza w adapterze dla chinch.

Natomiast adapter z uwzględnieniem nowych rozwiązań Windows jest bardziej przydatny dla konfiguracji PC w roli domowego serwera muzyki i odtwarzania jej w salonie. PC do takiego zastosowania określam umownie Maestro. Testowy Maestro z Windows 1901 bardzo ciekawe się na chwilę "zawiesił" i pracował z nowym sterownik producenta koprocesora, a jednocześnie działały ustawienia dla nowego formatu od Microsoft dla dźwięku przestrzennego na 4 głośniki. Było to interesujące, ale w praktyce taka konfiguracja PC dla odtwarzania muzyki może chyba pasować tylko dla najbardziej zagorzałych fanów hitu Bajm, którzy chcą sobie zanucić przy okazji "przychodzisz i odchodzisz".

Systemowy sterownik Microsoft pozostaje bardzo interesującą alternatywą dla Maestro. Testy odsłuchowe nagrań udostępnianych na DVD były bardzo obiecujące z nowym formatem w Windows dla 4 kanałowego dźwięku przestrzennego. Trudniej o jasny obraz sytuacji z muzyką wydaną na płytach audio, czyli bez stratnej kompresji. Przestrzenne odtwarzanie nagrań stereo było podczas testów zbyt daleko idąca improwizacją. Brakuje jeszcze programów, które jednoznacznie uwzględniają nowe możliwości Windows dla odtwarzania muzyki z 4 głośnikami.

Domowy serwer muzyki na PC może natomiast wiele już zyskać w każdym pokoju wypoczynkowym, gdy skorzystamy z dostępnej w systemowym sterowniku funkcji room correction. Microsoft napisał na ten temat m.in.:



Calibration is performed with the help of a microphone, and the procedure can be used with both stereo and multichannel systems. The user places the microphone where the user intends to sit and then activates a wizard that measures the room response. The wizard plays a set of specially designed tones from each loudspeaker in turn, and measures the distance, frequency response, and overall gain of each loudspeaker from the microphone's location.

Niestety ta funkcja działa tylko z systemowym sterownikiem. Podczas testów nowego sterownika producenta zadziałało jednak podmienienie kilku plików, by odzyskał możliwość manualnej konfiguracji dla rozmieszczenia głośników. Wystarczy wówczas samemu zmierzyć odległości i wprowadzić w okienku dialogowym stosowne dane. Taka możliwość jest jednak tylko przy podłączeniu z mini jack. Na dodatek w trybie stereo takie ustawienia działają zupełnie nietypowo. Trudno przewidzieć, czy będzie to także działało, gdy sterownik zostanie już zatwierdzony przez producenta. Wiele mogą tu pozmieniać również aktualizacje Windows.

Być może niebawem pojawi się inny rodzaj kalibracji głośników, jak w nowince dla ekranu TV, o której poinformował niedawno Jakub Krawczyński:

W trakcie "wirtualnej" odsłony targów CES 2021 firma Samsung ogłosiła, nieco na boku, ciekawe rozwiązanie dla posiadaczy telewizorów. Mowa o aplikacji EZCal, służącej do kalibracji obrazu z poziomu telefonu. Profesjonalna kalibracja telewizora jest kosztownym procesem, wymagającym drogiego sprzętu i oprogramowania, a także przede wszystkim złożonej wiedzy na ten temat.

Podsumowanie

Sterownik 6.0.9071 i ten w OS są dobrą okazją dla wielu, ale dla wymagających znajdą się zawsze bardziej wyszukane rozwiązania.