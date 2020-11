3.1 zamiast stereofonii przy odtwarzania muzyki w domu?

"Odkryłem w PC nowy format" dla odtwarzania muzyki, bo Windows 20H2 sprawił nieco problemów z instalacją na czysto, co mogło być z powodu zmian rutyn OS, które dotyczą panelu sterowania. W trakcie zmagań mignęło gdzieś ustawienie "3.1". Szukjąc później tej ciekawostki zwróciłem uwagę na "dźwięk przestrzenny", który w konfiguracji głośników ma odpowiednie ustawienie.

W poprzednim wpisie podkreśliłem, że PC jako domowy serwer muzyki do podłączenia w zestawie audio, to prosty temat. Tak jest, gdy korzystamy z tradycyjnej stereofonii. Jest tu szeroki punkt odniesienia z użytkowaniem sprzętu hi-fi. Trudniej jest z przestrzennym odtwarzaniem muzyki. Widmo kina domowego snuje się tu, jak biała dama. Branża RTV miała przez lata zbyt skromną ofertę dla przestrzennego odtwarzania muzyki. Bezpieczniej jest przez to wrócić do korzeni z dźwiękiem wielokanałowym, chociaż te są również związane z kinem. W tym temacie Wikipedia podaje:



Pierwsze udokumentowane wykorzystanie dźwięku wielokanałowego miało miejsce w roku 1940 podczas projekcji animowanego filmu Disneya – Fantazja. Stworzony na tę okazję system Fantasound składał się z trzech ścieżek dźwiękowych, które były rozprzestrzeniane w sali za pomocą 54 głośników



Windows ma ciekawą opcję dla konfiguracji odtwarzania dźwięku przestrzennego i aż dziwne jest, że nie zauważyłem tego testując funkcję "Room Correction", o której wspominałem w lutym br. Funkcja z "dźwiękiem przestrzennym" istnieje być może w okienkach od dłuższego już czasu, ale nie zamierzam wszczynać archeologicznych poszukiwań w tym zakresie. Ciekawsze jest poznanie nowych możliwości, chociaż czuję się tu trochę jak Antoni Kosiba z filmu Znachor. Brakuję mi narzędzi i muszę zdać się na intuicję. Na szczęście wcześniej korzystałem w pracy z najlepszego sprzętu i to stało się automatycznie referencją, na której mogę opierać intuicję.

Podstawowym ograniczeniem jest, że "funkcję 3.1" znalazłem tylko w systemowym sterowniku dla procesora Realtek. W Windows 20H2 ten sterownik jest z 9.5.20, a w 1909 z 4.9.19. Przetestowałem oba z płytą główną, która procesor dźwięku ma w odseparowanej sekcji audio, a układy analogowego wzmacniacza można dowolnie wymieniać. Nic nie wskazuje, że są jakieś istotne różnice w funkcji w tych sterowników, więc wystarczą testy z najnowszą wersją. Liczę, że zapewni najlepszą możliwą jakość odtwarzania muzyki.

Normalnie preferuję sterownik producenta z 2018. Podobnie jak w innych jego sterownikach są szersze możliwości konfiguracji dla uzyskania optymalnej jakości odtwarzania muzyki. Tym razem brakuje z nim jednak opcji nazwanej "dźwiękiem przestrzennym". Korzystałem wprawdzie z tego sterownika w ustawieniu 7.1, by testować konfigurację 2.1 z wtyczką foobar dla subwoofera, ale był to konieczny kompromis. Teraz testuję rozwiązanie, które Microsoft oferuje w OS, więc taki kompromis nie wchodzi już w rachubę.

Z tamtych testów, o których wspominałem w marcowym wpisie z 2019 pozostają dla prawego i lewego kanału aktywne monitory w zamkniętej obudowie, czyli nie sprawiające problemów z powodu portu basrefleks. Wykorzystam także analogowy wzmacniacz hi-fi ze stosowną mocą i na początek ten sam pasywny monitor studyjny JBL, by mieć optymalną skalę porównawczą dla testów przy biurku.

Tym razem jest jeszcze inna koncepcja z miejscem odsłuchu, gdzie nie wystarczy już tylko 8 calowy JBL z legendarnym magnesem alnico. W tych testach sprawdzi się lepiej widoczny na zdjęciu powyżej tradycyjny głośnik podłogowy hi-fi z 10 calowym elementem basowym. Odłączenie "basu" od pasywnej zwrotnicy 3-drożnej pozwala wysterować go bezpośrednio ze wzmacniacza mocy z sygnałem wygenerowanym w PC do gniazda dla subwoofera. Postawienie głośnika "do góry nogami" ograniczy do minimum przekłamania z basrefleks. Nietypowe położenie średnio i wysoko tonowych elementów jest bez znaczenia, bo są odłączone.

Na wszelki wypadek podłączyłem szeregowo parę tak spreparowanych głośników, by zredukować ryzyko ewentualnego przesterowania elementu basowego - a 2 obok siebie zapewniają normalnie również bardziej panoramiczny dźwięk. W połączeniu 3.1 taka para się jednak nie sprawdza i do dalszych testów pozostawiłem tylko jeden głośnik.

Na tylny kanał użyłem na początek "przednie satelity", które Sony zaoferował w wypasionym zestawie kina domowego. Ich obudowa ma front z solidnego drewna i jest rewelacyjnie stabilna, a podwójne elementy o średnicy 8 cm są z silnymi magnesami. Dużą zaletą tych głośniczków jest możliwość zawieszenia ich w dowolnym miejscu na ścianie za głową lub postawienie na podłodze. Użyłem ich dla jednego kanału w parze połączonej podstawami. W ten sposób powstała "gwiazda" z 4 elementów, które generują dźwięk pod kątem 360 stopni. Tą parę podłączyłem ze wzmacniaczem mocy równolegle, bo głośniki mają stabilną impedancję 8 ohm. Liczę, że z tą parą powieszoną na różne sposoby zrobię bardzo wiele ciekawych testów.

Chcę jednak dla pewności zrobić optymalny test z głośnikiem pełnozakresowym. Najlepiej do tego nadaje się szwedzki Sonab OA12, którego szkic techniczny jest powyżej. To konstrukcja z myślą o uzyskaniu najlepszego możliwego dźwięku przestrzennego z 2 głośnikami, czyli stereofonii. Wszystkie szczegóły w tej konstrukcji są maksymalnie dopracowane i najprawdopodobniej taka jakość jest zbyteczna dla "tyłu" w systemie 3.1, ale by się o tym przekonać nie zaszkodzi to najpierw przetestować. Idę nawet krok dalej i dla odtwarzania tylko jednego kanału przestrzennego użyję pary tych głośników. Potrzebuję jednak sporo czasu, by w ten sposób przetestować różne możliwe konfiguracje z ich ustawieniem, których z racji tej konstrukcji jest wiele. Jest nawet łatwo dostępna zworka "na froncie - od góry", by wybrać impedancję od 4 do16 ohm.

Takie zaplecze ze sprzętem pozwala przeprowadzić precyzyjne testy ze stosownym oprogramowaniem. Na pierwszy ogień poszło to, które jest dostępne, jako składnik OS. Jednak w testach z podłączonych dodatkowo głośników "krzyczała cisza". Nie znalazłem możliwości, by stosownie skonfigurować te programy. To była podpowiedź, by postawić na program z najszerszymi możliwościami konfiguracji.

W tej kategorii szczególnie wyróżnia się PotPlayer, chociaż wiem z autopsji, że efekt końcowy rzadko zadowala. Tak było i tym razem, a nawet do tego stopnia, że prawie nie ma sensu tego opisywać, bo brzmienie zmieniało się samoczynnie. Niemniej zakres ustawień dla 3.1. jest w nim imponujący, ale ponieważ trzeba "włączyć" do tego rozszerzenie na center i surround, więc rozwiązanie dla dźwięku przestrzennego w systemowym sterowniku zostaje tu dublowane lub obchodzone. Te zaawansowane konfiguracje są bardziej dla obejścia najróżniejszych ograniczeń sprzętu RTV dla kina domowego, czy subwooferowych zestawów, których temat poruszyłem we wrześniu 2020.

Pozostawało zdanie się na AIMP. Ustawienia w nim dobrze się już sprawdziły w poprzednich testach z 2.1. Okazało się, że teraz idealnie nada się transformacja ze stereo na quad. Trzeba tylko nieco przy tym podłubać - do kanału 3 dać 50% z lewego i prawego, a do 4 jeszcze ich mniej, ale jakieś 15-20% wystarczy dla dobrej klasy głośników. Chociaż nazwa dla tego ustawienie w AIMP jest nieco myląca, to wyraźnie słychać, że to działa zgodnie z założeniem dla dźwięku przestrzennego z systemowym sterownikiem dla procesora Realtek.

Podsumowanie

Testowana koncepcja dźwięku przestrzennego 3.1 ma ogromy potencjał. Warto jest już teraz skorzystać z tego z tradycyjnym sprzętem typu hi-fi. Genaralnie brak jednak stosownego oprogramowania. Komercyjnie zaistnie tego będzie najprawdopodobniej dopiero z ofertami sprzętu obsługującego rozwiązania Wireless Speaker and Audio Association, których temat poruszyłem w marcu 2020