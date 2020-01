27.03.2013 13:50 • Recenzja do wersji 5.5.1

Wszechstronny zestaw narzędzi do optymalizacji systemu. Pełna wersja Auslogic BoostSpeed umożliwia szczegółowe skanowanie i nieobarczone żadnym limitem usuwanie zbędnych plików, uszkodzonych rejestrów czy skrótów. Prócz podstawowego skanowania systemu, program ten pozwala również na wyłączenie niepotrzebnych usług lub procesów, defragmentację dysków oraz rejestru, usunięcie zbędnych programów, zdublowanych plików, historii (przeglądarek, explorera, programów) czy permanentne zniszczenie danych. Prócz tego przydatne okazują się narzędzia do optymalizacji połączenia internetowego, innych usług i funkcji systemu Windows. W ustawieniach można także włączyć opcję automatycznego, okresowego skanowania. Polecam go wszystkim, gdyż do tej pory nie zdarzyło mi się nim czegokolwiek zepsuć, a korzyści z niego płynących jest naprawdę wiele. Trzeba być wybitnym psują, żeby tym programem uszkodzić system. Jednakże i w takim przypadku można zawsze skorzystać z opcji Rescue Center i przywrócić naszego kompa do poprzedniego stanu. Na zakończenie dodam, że niektóre antywirusy mogą blokować defragmentację rejestru podczas rebootu, co moim zdaniem działa na niekorzyść antywira, a nie BoostSpeeda.