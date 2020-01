09.12.2016 02:03 • Recenzja do wersji 7.1.0.0

Bardzo długo go używałem i ceniłem sobie jego szybkość i dość dobra defragmentacje, ale czasami potrafił nieco zostawić, gdzie inne programy choć dłużej to defragmentowały to co ADD zostawił. Posiada też opcje dla lepszego rozruchu systemu oraz dla SSD by ich nie katować jak HDD. Jak napisałem jednak na początku, używałem go, bo z wersji na wersje pop upy w nim staja sie coraz bardziej wkurzające, np. podczas gdy się ogląda film a w tle idzie defragmentacja, to pop up potrafi wyskoczyć nad film i zasłonić część obrazu, a choć można go szybko zamknąć "x" to po zamknięciu przenosi nas prosto z filmu do okna ADD i tak w zasadzie w każdym przypadku, nie ważne czy to gra, czy to program, czy to film na full screen... w każdym wkur.... tak samo. Dlatego tylko 4/5