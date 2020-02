Auslogics Disk Defrag Pro 4.11.0.5

Pobierz progr​am

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Auslogics Disk Defrag Pro to rozbudowana edycja popularnego narzędzia do defragmentacji, które poprzez optymalne rozmieszczenie danych na dysku twardym pozwala w znaczącym stopniu na zwiększenie ogólnej wydajności komputera.

Program oferuje aż 4 zaawansowane algorytmy inteligentnego rozmieszczania danych na dysku, których działanie daje możliwość maksymalnego zmniejszenia poziomu fragmentacji przechowywanych danych. W ten sposób obniżany jest czas dostępu do nich, a co za tym idzie wzrasta również wydajność komputera. Auslogics Disk Defrag Pro wyposażony został dodatkowo w funkcję defragmentacji w czasie bootowania środowiska operacyjnego, dzięki czemu w obszarze jego działań pozostają ważne pliki systemowe, które są normalnie blokowane przez system i niedostępne dla konkurencyjnego oprogramowania tego typu.

To jednak nie wszystko, Auslogics Disk Defrag Pro zapobiega ponownej fragmentacji przechowywanych na dysku danych. Oferuje on również opcje kasowania zbędnych plików tymczasowych, w celu odzyskania wolnej przestrzeni dyskowej oraz skanowania urządzenia w poszukiwaniu różnego rodzaju błędów. Dla początkujących użytkowników przygotowano łatwe w użyciu kreatory, pozwalające dostosować działanie programu do własnych preferencji. Z kolei czytelne wykresy wraz z szczegółowymi raportami ilustrują poziom wydajności po przeprowadzonej defragmentacji.

Nie zabrakło także mechanizmu zarządzania zasobami, tj. ich wykorzystaniem podczas defragmentacji, kiedy np. komputer wykorzystywany jest przez użytkownika. Narzędzie dysponuje specjalnymi algorytmami, które pozwalają zoptymalizować pracę napędów SSD oraz dysków obsługujących VSS. W ręce użytkownika trafia również funkcja harmonogramu, umożliwiająca planowanie automatycznie przeprowadzanych defragmentacji.

Uwaga!