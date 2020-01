Pobierz prog​ram

Auslogics Driver Updater to nieskomplikowane i skuteczne narzędzie przeznaczone do zarządzania sterownikami urządzeń w systemie Windows.

Aplikacja po uruchomieniu przeprowadza szczegółową analizę środowiska operacyjnego pod kątem zainstalowanych sterowników, a następnie porównuje ich wersje z tymi zawartymi w swojej bazie. Zestawienie poszczególnych składników wyświetlane jest w formie listy, na której wyszczególnione zostały wszystkie przestarzałe sterowniki. Użytkownik zdecydować może czy chciałby zaktualizować automatycznie wszystkie sterowniki czy też tylko wybrane.

Auslogics Driver Updater to narzędzie pozwalające zaoszczędzić wiele czasu, który musielibyśmy poświęcić na ręczne przeglądanie stron internetowych producentów sprzętu w poszukiwaniu najnowszych sterowników. Z jego pomocą zainstalujemy także sterowniki do urządzeń, do których w ogóle nie posiadamy odpowiedniego oprogramowania, np. po reinstalacji systemu. Baza aplikacji skupia w sobie sterowniki do większości mniej lub bardziej popularnych układów graficznych i dźwiękowych, kart sieciowych, monitorów, drukarek, różnego typu kontrolerów itp.

To jednak nie koniec możliwości tego niewielkiego narzędzia. Oferuje ona również funkcje tworzenia kopii zapasowych sterowników i ich przywracania w razie potrzeby. Opcja ta z pewnością ucieszy wszystkich tych, którzy lubią testować najnowsze wydania sterowników nie zawsze udostępnianych przez producenta w wersji stabilnej.

