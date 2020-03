Auta (Cars)

Pobi​erz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Auta to zręcznościowa gra wyścigowa dla młodszych i starszych użytkowników, która bazuje na przebojowej animacji Disneya i Pixara pod tym samym tytułem. Produkcję w wersji na PC można zakupić przez Steama.

Wyścigi dla fanów filmu Auta

Wcielamy się oczywiście w postać Zygzaka McQueena, by wspinać się po szczeblach kariery. Rozpoczynamy jako kompletny żółtodziób (tak samo jak bohater znany z dużego ekranu), ale z czasem – gdy będziemy wygrywać kolejne zawody – staniemy się mistrzem kierownicy. Zanim to nastąpi przemierzymy rozmaite trasy wypełnione nie tylko innymi pojazdami, ale także licznymi przeszkodami, których warto unikać, jeśli chcemy dotrzeć do mety w jednym kawałku.

Nie tylko Zygzak!

Myliłby się jednak ten, kto uważa, że w Autach na PC kierujemy jedynie wspomnianym samochodem, ponieważ tytuł oddaje do dyspozycji także dziewięciu innych, grywalnych kierowców znanych z kinowego pierwowzoru. Pokierujemy nimi, by zmierzyć się zarówno ze sztuczną inteligencją, jak i prawdziwymi graczami w trybie multiplayer.

Proste sterowanie

Auta nie cechują się zbyt wysokim poziomem trudności. Dostosowano go bowiem do grupy docelowej, w efekcie czego z opanowaniem poszczególnych maszyn poradzą sobie także osoby, które na co dzień nie mają doświadczenia z grami wideo.

Najważniejsze cechy: