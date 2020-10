Po​bierz program

Auto Screen Capture to darmowe narzędzie do automatycznego przechwytywania obrazu z aktywnego okna lub całego ekranu. Dostępne jest wyłącznie w wersji portable, co oznacza, że nie wymaga instalacji po pobraniu. Niezbędna jest jednak odpowiednia konfiguracja aplikacji.

Działa na starszych i nowszych komputerach

Przed rozpoczęciem pracy z Auto Screen Capture warto wiedzieć, że program obsługuje maksymalnie cztery monitory podłączone do komputera. Istotne znaczenie dla użytkowników powinien mieć również fakt, że opisywany program działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 i nowszych wersjach popularnych „okienek”, w tym oczywiście Windows 10.

Łatwe i szybkie zarządzanie screenshotami

Interfejs programu Auto Screen Capture na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie niezbyt czytelnego, ale po kilku minutach pracy można się do niego przyzwyczaić. Z lewej strony umieszczono przede wszystkim kalendarz i rozmaite opcje konfiguracyjne, natomiast z prawej widnieje podgląd danego zrzutu ekranowego (możemy przełączać się między utworzonymi screenshotami za pomocą zakładek).

Liczne opcje konfiguracyjne

Auto Screen Capture można łatwo i szybko dostosować do swoich potrzeb, określając w jakich godzinach lub co ile milisekund/sekund/minut/godzin aplikacja ma automatycznie tworzyć zrzuty ekranu z aktywnego okna lub całego ekranu. Narzędzie będzie pracowało także zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, przygotowując screenshoty np. z każdego dnia roboczego w godzinach od 8.00 do 16.00.

Na tym jednak nie koniec, bo w Auto Screen Capture określimy także obszar roboczy, czyli wycinek ekranu, z którego chcemy zrzucić obraz, definiując z precyzją co do jednego centymetra zarówno wysokość, jak i szerokość screenshotu, jego nazwę, format pliku oraz jakość takiej grafiki.

Auto Screen Capture pozwala również na korzystanie z makr. Istnieje także opcja zabezpieczenia swoich ustawień hasłem, by niepowołane osoby nie były w stanie zatrzymać procesu automatycznego tworzenia screenshotów.

