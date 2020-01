30.05.2013 13:50 • Recenzja do wersji 6.11c.1209

Największym atutem AutoMapy jest ogromna pula adresów. Producent regularnie aktualizuje swój program dodając remonty, fotoradary, drogi w budowie, ciekawe miejsca itp. Program posiada kilka trybów wyświetlania trasy, dzięki czemu jest zawsze czytelny dla kierowcy. W programie zamieszczono ogromną bazę POI. Szkoda, że nie wszystkie są weryfikowane i czasami zdarzają się takie kwiatki jak zabytkowa kapliczka pośrodku autostrady. Mapę przetestowałem na kilku platformach. Na wszystkich standardowych urządzeniach z odbiornikami GPS sprawuje się bez zarzutu. Szybko łapie sygnał i nie wykańcza baterii. Dodatkowym plusem jest możliwość instalacji programu na PC i prześledzenie trasy, bądź wypróbowanie jej funkcji beż konieczności przenoszenia do urządzenia. Należy wspomnieć również o możliwości zapisania pliku z trasą i wrzuceniu go do innego urządzenia. Niestety nie możemy skorzystać z naszej licencji jednocześnie na kilku platformach. To duży minus, gdy mamy telefon z iOS/Androidem, a w samochodzie GPS z Windows CE. Myślę, że nie można za to obwiniać producenta, ponieważ każdy sklep z aplikacjami rządzi się własnymi prawami. Podsumowując mogę z czystym sumieniem polecić go wszystkim. Jeśli dużo podróżujemy to zakup rocznej licencji będzie dobrą inwestycją.