AutoRuns 13.98

05.01.2016 11:06 • Recenzja do wersji 13.51

Znakomity programik, używam go od wielu lat na sporej ilości komputerów.

Program jest bardzo mały, zajmuje około połowy megabajta na dysku, nie wymaga instalacji - po rozpakowaniu jest gotowy do uruchomienia.

Interfejs składa się z zakładek - w pierwszej mamy listę wszystkich elementów uruchamianych podczas startu systemu, w kolejnych te same elementy pogrupowane według różnych kryteriów.

W zakładce możemy zobaczyć podstawowe informacje na temat uruchamianego programu - sprawdzenie jego producenta jest istotną informacją pozwalającą zadecydować o jego przydatności.

W moim przypadku najpierw usuwam osierocone wpisy (system traci czas usiłując uruchomić usunięty program), które Autoruns identyfikuje i dosyć wyraźnie zaznacza, następnie duplikaty (programy zupełnie niepotrzebnie uruchamiane kilkukrotnie), w dalszej kolejności sprawdzam podejrzanych producentów oprogramowania oraz programy, których producenta Autoruns nie potrafi zidentyfikować a na zakończenie likwiduję elementy, których nie chcę - na przykład programy czatujące na swoje aktualizacje i przeprowadzające ją wtedy kiedy uznają to za stosowne, a nie wtedy, kiedy ja tego chcę.

Obsługa Autoruns jest bardzo prosta i chociaż wymaga staranności i odrobiny cierpliwości nie zdarzyło mi się jeszcze użyciem Autoruns zaszkodzić komputerowi.

Usunięte wpisy nie znikają z Autoruns - można je przywrócić zaznaczając "ptaszka" przy wpisie takiego programu, co jest dodatkowym zabezpieczeniem.

Do pełni szczęścia brakuje mi możliwości przywrócenia jednym kliknięciem wszystkich zmian dokonanych podczas ostatniego uruchomienia programu (chyba, że taka możliwość istnieje a ja jej nie zauważyłem).

Wbrew opisowi polecam program nie tylko zaawansowanym użytkownikom, pod warunkiem, że będą uważnie czytać i sprawdzać co dezaktywują.

Program szczególnie przydatny do dezaktywacji śmieci, które przemknęły się do komputera podczas instalacji innych programów.

Efekt pracy programu jest szczególnie zauważalny jako zwiększenie szybkości uruchamiania systemu i usunięcie efektu nieregularnego "zamulania" systemu spowodowanego instalacją i deinstalacją dużej ilości oprogramowania. Efekty, jak na tak skromny program, bywają imponujące.