Maya to znakomity pakiet narzędzi przeznaczony do modelowania, symulacji, animacji i renderowania grafiki 3D, wykorzystywany do tworzenia efektów specjalnych w filmach, trójwymiarowych modeli i obiektów w grach komputerowych, a także animacji flash itp. Poza standardowymi funkcjami spotykanymi również w innych programach tego typu Maya pozwala na łatwą symulację takich obiektów i zjawisk jak ciecze, gazy, tkaniny, sierść oraz różnego typu kolizje - wgniecienia, odkształcenia i inne.